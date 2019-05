Armengol avisa que aquest diumenge està en joc "avançar o retrocedir"

Publicado 23/5/2019 12:56:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB a revalidar la presidència del Govern, Francina Armengol, ha avisat durant un acte a Sóller que aquest diumenge està en joc "avançar o retrocedir", enfront de "una extrema dreta que vol fer tornar al blanc i negre".

Així s'ha expressat Armengol durant un acte a Sóller la tarda d'aquest dimecres, on s'ha presentat la candidatura socialista a l'Ajuntament, encapçalada per Jaume Mateu, segons ha informat el partit.

En la seva intervenció, la secretària general del PSIB ha defensat "una esquerra amb polítiques coherents i moderades, tenint en compte que els socialistes governen des del rigor, la serietat, el diàleg i el consens".

Armengol ha defensat que les coses "ara estan millor" i ha dit que el vot al PSIB és "un vot d'esperança , de futur i d'il·lusió".

La candidata ha mantingut que han aconseguit "la pau social a les escoles" i ha destacat la inversió en educació, especialment a Sóller. Armengol també s'ha compromès a invertir en sanitat pública i ha promès 16 nous centres de salut en la propera legislatura.

Quant a Jaume Mateu, Armengol l'ha definit com "un gran socialista, una persona compromesa, que coneix Sóller, que sap el que necessita el seu poble i que gràcies a la seva tasca va ser possible declarar la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco".

Per la seva banda, Mateu ha explicat les 79 propostes del programa electoral que, segons ha defensat, "és un projecte de poble basat en eixos com les persones, el medi ambient, la mobilitat, l'accés a l'habitatge, la participació i la transparència". Finalment, el candidat a l'alcaldia ha fet una crida a la mobilització.

TROBADA AMB LES PERSONES MAJORS A SA POBLA

Paral·lelament, la candidata del PSIB al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha participat aquest dimecres en una trobada amb persones majors a Sa Pobla, on ha explicat els compromisos del partit en matèria de dependència acompanyada del secretari d'Idees i Programes del PSIB i vicepresident de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials, Javier de Juan, i la candidata socialista a l'alcaldia de Sa Pobla, Xesca Mir.

Cladera s'ha compromès a "reduir a zero les llistes d'espera i procurar que tothom que ho desitgi pugui ser atès a la seva casa". En la mateixa línia, De Juan ha reivindicat que la manera d'acabar amb les llistes d'espera "no és només construir residències, sinó posar els mecanismes a l'abast perquè qui vulgui pugui ser atès en el seu entorn" i que "els recursos es desplacin cap a la persona i no a l'inrevés".

Per la seva banda, Xesca Mir s'ha compromès a recolzar i dinamitzar les associacions de persones majors perquè "puguin fer activitats de cada vegada millors", i a "millorar i organitzar els espais perquè puguin treure el màxim profit".