Armengol compareixerà en el Parlament per explicar el REB i el PP confirma que ho recolzarà en el Congrés

Publicado 27/2/2019 16:30:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Febr. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha confirmat aquest dimecres que la presidenta del Govern, Francina Armengol, compareixerà per iniciativa pròpia en el proper ple del Parlament per explicar el Règim Especial de Balears (REB) mentre que el PP ha anunciat que "recolzarà" la convalidació del REB al Congrés aquest dijous.

En declaracions als mitjans després de la junta de portaveus, el portaveu del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, ha apuntat que Armengol "calibrarà la importància del REB" mentre que el diputat del PP Juan Manuel Lafuente ha censurat que el decret "és un bluf i una decepció" hi ha considetat que és "manifestament insuficient".

Així, Alcover ha assegurat que el REB "marcarà un abans i un després" en la compensació dels costos de la insularitat de Balears i s'ha referit al document com un "text històric" que, segons ha expressat, "esperen" que la resta de grups parlamentaris recolzi.

En aquest sentit, Lafuente ha assegurat que els 'populars' votaran aquest dijous a favor de la convalidació del REB al Congrés "per responsabilitat". "Si hi ha en el REB un mínim de benefici per als ciutadans de Balears, per insignificant que sigui, ho recolzarem", ha etzibat.

No obstant això, ha censurat que el contingut del decret "només s'explica per Salvar Armengol". A més, ha retret a Armengol que el 2015 el Govern "no recolzés" el Projecte de Llei de Règim Fiscal de Balears ja que, segons Lafuente, "per a Armengol era insuficient i electoralista".

COMPAREIXENÇA D'ARMENGOL "A REMOLC"

Respecte a la compareixença per iniciativa pròpia d'Armengol en el ple vinent del Parlament per explicar el REB, el diputat de MÉS per Mallorca Miquel Gallardo ha afirmat que el decret és "no és el REB que voldrien però és un pas important" i ha destacat la "necessitat" d'explicar-ho en la cambra autonòmica.

En la mateixa línia s'ha expressat el portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, qui ha considerat "necessària" la compareixença d'Armengol per "conscienciar a la població sobre la necessitat del REB, informar de la lletra petita i concretar allò que no s'aconseguirà de manera immediata".

"Tothom parla de les diferències de preus entre Balears i la Península, la roba és un 20 per cent més cara a les Illes i cal explicar molt bé per a què necessitem un REB i que es noti en les butxaques dels ciutadans", ha assegurat Jarabo.

A més, ha insistit que el Govern "ha marcat un gol en temps de pròrroga que ha servit per empatar el partit per seguir pressionant en la següent legislatura".

Per la seva banda, Lafuente ha recordat que els 'populars' van registrar aquest dilluns la compareixença de la presidenta de l'Executiu autonòmic en seu parlamentària per explicar el REB. "L'endemà Armengol va demanar la compareixença per iniciativa pròpia", ha retret Lafuente.

"Les formes demostren el tarannà del Govern de voler passar davant i de no mantenir una bona educació parlamentària", ha resolt Lafuente.