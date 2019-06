Armengol creu que qui hauria de fer "autocrítica" és el PP després dels resultats del 26

Publicado 27/6/2019 18:39:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern en funcions i candidata a la Presidència de l'Executiu autonòmic, Francina Armengol, ha respost aquest dijous al líder del PP a Balears, Biel Company, que qui hauria de fer "autocrítica" és ell després dels resultats del 26M.

"Els ciutadans són els que el 26M van decidir què volien i van valorar el que s'havia fet i ens van donar el seu suport majoritari", ha explicat Armengol durant la seva intervenció durant la sessió d'investidura.

En resposta a les paraules de Company sobre la falta d'exigències d'Armengol cap al Govern central, aquesta ha respost que "cal recordar que va haver-hi una moció de censura fa un any però la majoria parlamentària va continuar sent del PP".

En aquesta línia, ha assegurat que quan hi hagi un Govern a Espanya, el primer que es farà des de Balears serà "demanar hora per reivindicar tot el que s'ha explicat aquests dies a la sessió d'investidura".

D'altra banda, ha respost el portaveu de Cs al Parlament, Marc Pérez-Ribas, en relació a la seva acusació sobre el recurs interposat pel Govern contra la sentència que obliga a pagar la carrera professional de metges interins.

"La interposició del recurs no té res a veure amb no voler complir aquest dret, nosaltres volem tractar a tots els funcionaris per igual i creiem que això és el just. Volem que per seguretat jurídica hi hagi un únic criteri", ha defensat.

Finalment, en referència a l'atur juvenil, Armengol ha recordat que a principis de legislatura l'atur juvenil estava en un 52 per cent, mentre que ara s'ha reduït fins a un 29 per cent, per sota de la mitjana nacional.