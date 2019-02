Armengol defensa que es busqui el consens en la proposta sobre la protecció de la badia de Sant Antoni

Publicado 5/2/2019 12:27:35 CET

EIVISSA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha afirmat que "el que neix d'un consens és bo que continuï amb un consens", en relació a la retirada de la Proposició de llei de mesures de protecció de la badia de Sant Antoni de Portmany.

Així s'ha expressat Armengol en resposta a una pregunta del portaveu del PI, Jaume Font, durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament.

Armengol, qui ha recordat que la PdL no ha estat una iniciativa del Govern sinó dels grups parlamentaris, ha repassat l'origen de la proposta basada en el Pla Estratègic de Sant Antoni, que cerca un "municipi més sostenible" amb millores a la badia com l'eliminació del transport de mercaderies intensiu, entre altres coses.

La presidenta ha indicat que el PP "va retirar el consens" inicial a la proposició de llei, i ha informat que l'alcalde de Sant Antoni, José Tur (PSIB), ja ha iniciat "converses" amb els diferents grups polítics, "especialment amb el PP", per recuperar el seu suport.

"EL QUE PASSA ÉS DIGNE DE TRUCAR A IKER JIMÉNEZ DE QUART MIL·LENNI"

Per la seva banda, Jaume Font ha afirmat que a la política "cal posar-li imaginació" i així, "tot el que està passant és digne de trucar Iker Jiménez de Quart Mil·lenni", qui, segons Font, es referiria als successos "estranys" que es viuen a Sant Antoni, com a "desaparicions de lleis a punt d'aprovar-se o a canvis radicals de governs per governar amb una trànsfuga".

Font ha reiterat que les paraules d'Armengol són les mateixes que les que es van expressar des de PI en la presa de consideració de la proposta "i tots van riure".

El diputat ha dit a més que no volen que l'alcalde de Sant Antoni, José Tur, els marqui el camí "perquè és un home que una vegada diu una cosa i una altra vegada, una altra". "Estava tot pactat", ha reiterat Font, qui ha insistit que "el consens ja ho tenien".

Armengol, per la seva banda, ha defensat la gestió de l'alcalde, de qui ha dit que és una persona "compromesa amb el seu municipi" i "està molt bé que Sant Antoni, que té alguns problemes sobre com es mostra al món, hagi estat capaç de tirar endavant el Pla Estratègic". "Està molt bé que se cerqui aquest consens necessari", ha conclòs.