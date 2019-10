Armengol demana a Brussel·les "mesures compensatòries" per augmentar la competitivitat de les empreses de Balears

Actualizado 8/10/2019 13:42:24 CET

Posa com a exemple la normativa de les 'minimis' com un impediment per pal·liar els sobrecostos de la insularitat

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reivindicat a Brussel·les "mesures compensatòries" per augmentar la competitivitat de les empreses de Balears i ha criticat mesures com la normativa de 'minimis', que ha definit com un impediment per pal·liar els sobrecostos de la insularitat.

Segons ha anunciat en la seva intervenció aquest dimarts en el seminari 'Insularitat Mediterrània: reptes i futur', celebrat en el Comitè Europeu de les Regions, Armengol ha criticat que les polítiques europees no són "suficients" per revertir la situació sinó que fins i tot "limiten" a les regions a fer-ho als seus respectius territoris.

En aquest sentit, Armengol ha citat el transport de mercaderies com a exemple més important. "Espanya ha aprovat un Règim Especial per les Illes Balears on s'estableixen, entre uns altres, una sèrie d'ajudes al transport de mercaderies de les nostres empreses per pal·liar els sobrecostos de la insularitat", ha argumentat la presidenta.

"Doncs bé, després d'aconseguir això des de Balears, ens trobem que aquestes ajudes estatals topen amb el límit establert per la normativa europea dels anomenats 'mínimis', una normativa que limita les ajudes a les empreses per no distorsionar el mercat i la lliure competència", ha lamentat.

La presidenta, que ha seguit el seu discurs enumerant característiques del fet insular, ha demanat també que les polítiques europees dotin a les illes d'un nou règim especial per als sectors primari i industrial.

Finalment, la presidenta ha fet un esment especial a la transició energètica i a la contaminació que sofreixen les aigües del mediterrani donant dades de les aigües de Balears. "L'espai que separa Menorca i Mallorca ja acumula més de 750 milions de microplásticos", el que es tradueix, ha dit, en "unes 3,7 tones de plàstics", ha posat de manifest la presidenta de Balears.

En el seminari també han intervingut el president de la Regió Autònoma de Sardenya, Christian Solinas; el president de l'Autoritat Regional de Còrsega, Gilles Simeoni, i la ministra de Gozo (Malta), Justyne Caruana.