Armengol demana "màxima mobilització" en les eleccions "per no perdre els drets que ens ha costat garantir"

Publicado 17/5/2019 10:50:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PSIB i candidata a la presidència del Govern, Francina Armengol, ha demanat "màxima mobilització el 26 de maig per no perdre els drets que tant ha costat garantir".

Així s'ha pronunciat durant un acte aquest dijous al costat del candidat socialista a l'alcaldia de Santa Margalida, Xisco Bergas, on la candidata al Govern va dir també que "queda molt per fer" i va destacar la necessitat de "seguir canviant les coses a millor" durant els propers quatre anys.

"És molt fàcil llevar drets, n'hi ha prou amb un Decret llei, però en canvi garantir-los costa moltíssim", va advertir Armengol, qui també va assegurar que "la dreta, si augmentàs, governarà amb l'extrema dreta". "Els hem de parar el pas, com ho vam fer el 28 d'abril", va afegir.

L'actual presidenta del Govern va indicar també que vol una "aposta clara" per l'educació "fent realitat l'escola de Can Picafort i fent gratuïta l'educació de 0-3".

Armengol va demanar "fer possible que Catalina Cladera sigui presidenta del Consell de Mallorca i Xisco Bergas, alcalde de Santa Margalida". Sobre aquest últim, va apuntar que és una persona "valenta i sobradament preparada".

"A Santa Margalida teniu molta sort de tenir un candidat com Xisco Bergas", va assegurar Armengol, qui va demanar a la cinquantena d'assistents a l'acte que li donin "tot el seu suport i li ajudin a aconseguir que Santa Margalida vagi sempre avanci el 26 d'abril".

Per la seva banda, el líder de la coalició de Suma es va comprometre a "governar Santa Margalida per a tothom", i "no solament per a uns pocs, com passa ara".