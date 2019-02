Armengol demana "respecte" cap als inspectors de turisme i assegura que fan "un treball importantíssim"

Publicado 12/2/2019 11:04:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha demanat que "respecte" cap als inspectors de turisme i ha assegurat que aquests fan "un treball importantíssim" en casos de denúncia de lloguer turístic il·legal per part de veïns i en casos d'inspeccions prèvies impulsades per la pròpia Conselleria.

"Ara podem debatre sobre això perquè hi ha un marc regulatori que hem pactat, una llei valenta que fa possible controlar una de les qüestions que ens preocupaven com és el lloguer vacacional", ha explicat en el ple d'aquest dimarts.

Armengol ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta de la portaveu adjunta de Podem Laura Camargo sobre les funcions exactes dels inspectors en relació al lloguer turístic il·legal.

Així mateix, ha defensat el treball d'aquests inspectors i ha insistit que "existeixen moltíssims expedients de tramitació en temes vacacionals i quan hi ha una denúncia ha d'estar acompanyada dels requisits que marca la normativa"."Des de Turisme es fa el treball que pertoca en vigilància del compliment de la nova normativa", ha conclòs la presidenta.