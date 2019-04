Armengol demana un "vot compromès" a la presentació d'Antoni Mir com a candidat a Andratx

Publicado 26/4/2019 10:06:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB al Govern, Francina Armengol, ha assistit a l'acte de presentació de la candidatura socialista d'Andratx, encapçalada per Antoni Mir, on ha demanat als assistents que aquest diumenge, facin un vot "compromès i amb passió, des del cor i la raó, que és el vot que farà possible que els nostres fills i néts visquin millor".

Durant l'acte, Armengol ha demanat el vot "de la il·lusió" perquè considera que els socialistes han de "seguir governant per fer de l'habitatge el quart pilar de l'estat benestar", i "no una mercaderia" i per "seguir garantint les pensions i fent inversions en educació i infraestructures".

"El 28 d'abril hem de sortir a guanyar, amb força, les eleccions" ha emfatitzat Armengol, qui ha demanat "un últim esforç". "Cal deixar-se la pell, perquè necessitem un president que pensi en la gent, com fa Pedro Sánchez, i no que ens governin aquells que només crispen", ha manifestat.

Sobre Antoni Mir, Armengol ha dit que "és una persona que reuneix perfectament els valors socialistes, sempre atent, sempre escoltant a la gent i sempre disposat" i que, tal com ha dit, "portarà al municipi el canvi que tant necessita".

Per la seva banda, Mir ha explicat que es presenta a les eleccions acompanyat "d'homes i dones coneixedores dels problemes del municipi i preparades per presentar les millors solucions".