Armengol demana "el vot decidit de les dones" pel PSIB

Publicado 24/5/2019 13:45:08 CET

Cladera planteja col·laborar amb els municipis per desenvolupar plans d'igualtat i promoure ajudes per a dones víctimes de maltractament

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista a revalidar la presidència del Govern, Francina Armengol, ha demanat aquest divendres "el vot decidit de les dones" per "seguir progressant en igualtat", assegurant que el PSIB és "l'únic" partit que "pot treure endavant aquesta Comunitat amb més drets, llibertats i democràcia".

Així s'ha expressat Armengol en un acte amb dones socialistes amb el qual el partit ha volgut "posar de manifest" que les dones volen "decidir", un fet que "qüestiona l'extrema dreta", ha avisat. Per això, ha animat a les dones a protagonitzar una "mobilització massiva" anant a votar el diumenge i omplint les urnes "de vots socialistes".

La secretària general del PSIB ha recordat polítiques adoptades aquesta legislatura, com la Llei d'Igualtat, el Pla de lluita contra la violència masclista, i les mesures en matèria de coeducació, conciliació i lluita contra la bretxa salarial, per "garantir no només igualtat legal, sinó real, entre homes i dones" a les Illes.

Com a anotació, Armengol ha ressaltat que el PSIB és l'únic partit que presenta una dona a la presidència del Govern i ha recordat que al seu Executiu hi ha set dones i quatre homes, alguna cosa que "no és només un símbol". "Les dones hem d'ocupar espais de poder públic", ha defensat.

Per la seva banda, la candidata al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, s'ha compromès a ajudar els municipis a desenvolupar plans estratègics d'igualtat i promoure des de la institució insular ajudes de lloguer per a emancipació de dones que hagin patit violència masclista, així com ajudes d'inserció i de conciliació.

Cladera ha incidit que no poden donar "ni un pas enrere". "Ara més que mai és més important el vot de la dona", ha declarat la candidata al Consell, que ha conclòs dient que "quan la dona avança, la societat avança".

Finalment, ha intervingut la candidata del PSIB a les eleccions europees, Alícia Homs (número 17 en la llista), que ha alertat que aquests comicis són "crucials" perquè hi ha "una extrema dreta molt perillosa que té possibilitats d'entrar amb força" en el Parlament Europeu. Per això, Homs ha cridat a "impedir" amb "vots progressistes en les urnes" l'arribada d'aquestes forces polítiques a les institucions europees.