Armengol diu que cada vegada que es reuneix amb Sánchez li explica "les necessitats de Balears"

Publicado 10/9/2019 16:30:45 CET

Armengol al Debat d'Investidura de Pedro Sánchez. - GOVERN BALEAR - Archivo

Armengol demana "intel·ligència" a les parts negociadores del Govern central

PALMA DE MALLORCA, 10 Set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha expressat aquest dimarts que cada vegada que es reuneix amb el president en funcions del Govern central, Pedro Sánchez, li explica "les necessitats de Balears".

Així s'ha defensat la presidenta davant la pregunta del diputat del Grup Parlamentari Mixt, Josep Castells --que ha aparegut en el primer ple de la legislatura amb un pin amb un llaç groc- sobre si Armengol "ha tingut ocasió d'explicar-li a Sánchez com es fa un govern de coalició".

"L'última vegada va ser aquest estiu quan li vaig demanar per les necessitats de Balears", ha recordat la presidenta en relació a les seves trobades amb el president. "Balears és un exemple de comunitat que sap gestionar la pluralitat", ha defensat la líder de l'Executiu balear, que ha afegit que això és quelcom "que no poden dir altres comunitats".

A més, ha expressat que aquest dimarts es duu a terme "una reunió clau" entre Unidas Podemos i el PSOE pel que fa a l'àmbit estatal, per la qual cosa ella "exigeix i demana intel·ligència" a les parts negociadores per poder arribar a un acord presidit per Pedro Sánchez.

Armengol ha donat la raó a Castells quan ell li ha dit que el país porta "set mesos d'inactivitat política" i Armengol ha respost que el país porta "cinc anys amb un clima d'inestabilitat política".

"Jo em concentro en els acords que afecten la Comunitat Autònoma de Balears i desitjo que hi hagi un desbloqueig aviat", ha conclòs la presidenta.