Armengol diu que el decret de transport marítim interilles ha de ser "estable" i no es pot imposar

Publicado 17/9/2019 11:12:28 CET

Sílvia Tur lamenta que "no hi hagi grans avanços"

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asseverat aquest dimarts en el ple del Parlament que el decret de transport marítim no es pot imposar doncs ha de ser "estable" i para això s'ha d'aprovar des de "el diàleg i l'acord".

Armengol s'ha expressat així davant una pregunta de la diputada de Gent per Formentera (GxF), que ha criticat que "no hi hagi grans avanços" en la tramitació d'aquesta normativa. "Els resultats no són satisfactoris i per això li demanem que treballin amb més intensitat", ha dit.

La líder de l'Executiu li ha respost que "aquest nou Govern va començar a caminar fa dos mesos i que els consells de Formentera i Eivissa han canviat". "És un tema delicat doncs hi ha controvèrsia entre operadors i entre les diferents opcions polítiques", ha dit.