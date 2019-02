Armengol diu que "queda feina" per "recuperar la normalitat" i recorda que han abonat 8,5 milions en el Llevant

Publicado 31/1/2019 15:02:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Executiu balear, Francina Armengol, ha reconegut aquest dimecres que "queda molta feina" per "recuperar la normalitat material" de la zona del Llevant, que va sofrir inundacions el passat octubre, però ha recordat que el Govern ha abonat, de moment, un total de 8,5 milions d'euros entre ajudes a particulars, empreses i ajuntaments per pal·liar els danys causats.

Així ho ha anunciat en roda de premsa aquest dijous, on, així mateix, ha concretat que a la xifra caldria sumar-li els set milions destinats a torrents i gestió de residus. A més, ha explicat que és "important" establir reunions, coordinar les tasques i, en aquest sentit, "rendir comptes de com s'empren els recursos públics, com s'optimitzen".

La presidenta ha volgut recordar que hi ha 1690 expedients que s'estan tramitant i el 91 per cent d'ells ja s'han iniciat i, així mateix, ha fet una valoració de la gestió que va fer el Govern i ha dit que "el primer que es va tirar endavant" van ser les urgències socials a "gent que ho va perdre tot".

"Es va ajudar 324 persones amb un pressupost d'1,2 milions d'euros en ajudes amb forma rècord per resoldre situacions de gent que s'havia quedat sense casa, per exemple, i s'havia de fer una mica de forma immediata", ha asseverat Armengol.

En aquesta línia, ha recordat que els treballadors socials van avaluar cada cas i van visitar les cases amb un equipament bàsic "de forma urgent" i ha detallat que el següent pas va ser "treure un Decret de forma immediata" per solucionar la situació que va permetre engegar ajudes extraordinàries en matèria d'habitatge, defunció, explotacions agràries i empreses.

En relació a aquest Decret, la presidenta ha detallat que es anant modificant amb la realitat que anava succeint com "ampliar els terminis i modificar les línies perquè poguessin accedir més persones", tot això en "coordinació amb ajuntaments i afectats".

En relació a les ajudes, Armengol ha recordat que el Govern ha col·laborat amb un total de 3,2 milions d'euros entre cinc ajuntaments dels municipis afectats Sant Llorenç des Cardassar, Artà, Capdepera, Son Severa i Manacor per a la reparació o substitució d'infraestructures, equipaments i serveis de titularitat municipal que van resultar a causa d'aquestes inundacions.

En termes més concrets, del total de 8.467.000 euros pagats pel Govern es desglossen en 144.000 euros per defunció, 860.000 euros per a vehicles; 1.206.000 euros d'urgència social; 3.254.380 euros per a empreses i comerços; 159.000 per a habitatges; i 3.267.000 per als ajuntaments citats.

En la roda d'aquest dimecres hi han participat, a part d'Armengol, la delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, i alcaldes dels municipis del Llevant, els quals han fet una valoració de les mesures que es van dur a terme amb les inundacions.