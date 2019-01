Armengol insisteix que el Govern "respecta la independència" d'IB3 en relació als conflictes laborals

Publicado 29/1/2019 12:18:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern de Balears, Francina Armengol, ha insistit aquest dimarts en el ple del Parlament que el Govern "respecta la independència" de l'Ens Públic de Radiotelevisió de Balears (IB3) en referència als conflictes laborals de la plantilla d'informatius, una pregunta que el portaveu del PI en el Parlament, Jaume Font, ha plantejat en l'hemicicle.

En la mateixa línia, Font ha apuntat que al llarg de la legislatura "havien apostat per un nou model per IB3 que asseguraria la internalització d'una part de la plantilla" i li ha preguntat a Armengol si "és conscient dels problemes que sofreixen els treballadors d'IB3 per culpa de tots els polítics", ja que "mai un hemicicle havia estat tant d'acord", ha postil·lat Font.

En la seva resposta, la presidenta de l'Executiu balear s'ha referit a l'acord de mínims al que han arribat el Govern, IB3 i l'empresa concessionària dels serveis informatius, Liquid Media SL, i ha afirmat que "la productora ha acceptat gairebé la totalitat de les reclamacions, com l'augment de l'IPC para tots els treballadors, millores en els contractes d'obra i servei i plus de viatges", a l'una/a l'una que ha recordat que s'ha prorrogat durant un any més el contracte a Liquid Media.

A més, Armengol ha avançat que l'informe tècnic sobre els costos de la internalització del personal d'informatius de l'ens públic "serà explicat", encara que no ha detallat dates. Per la seva banda, Font ha recordat que "el director d'IB3 va dir que l'informe sobre la internalización d'IB3 estaria abans de Nadal, i no està" i ha afegit que la pròrroga de concessió de serveis informatius a Liquid Media "és un acord per un any, i després?" i ha afirmat que el Govern "ha fracassat" en referència als conflictes laborals en IB3.