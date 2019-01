Armengol lamenta que la reforma de la LAU hagués permès disposar dels 859 pisos inscrits durant set anys

Publicado 29/1/2019 12:49:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha lamentat aquest dimarts que la reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) -el Reial decret que va ser derogat pel Congrés- hagués permès al Govern disposar dels 859 pisos inscrits per grans propietaris per un temps de set anys, però finalment només seran tres anys. "Crec que que és una pena", ha dit la presidenta.

Armengol ha fet aquestes declaracions durant el ple del Parlament, en resposta a una pregunta de la diputada de Podem, Laura Camargo, a qui li ha expressat que "s'ha perdut una oportunitat" en la tramitació d'aquest Decret -que no va obtenir el suport de la formació morada-.

Sobre aquest mateix assumpte, Camargo ha coincidit que s'ha perdut "una oportunitat històrica per regular els preus del lloguer" per "fer que l'accés a l'habitatge fos quelcom a l'abast de tots i no d'uns quants".

ESMENA DE PODEM PER HABITATGE

D'altra banda, preguntada per la diputada, la presidenta també ha informat que els 2,7 milions procedents de Turisme que una esmena de Podem va fer destinar a habitatge s'invertiran en ajudes per a lloguer i rehabilitació d'habitatge i subvenció de tributacions locals a usuaris de l'Ibavi.

Amb tot, Armengol ha defensat les polítiques del seu Govern en matèria d'habitatge i ha argumentat que als pressupostos autonòmics de 2019 "ja hi havia partides importants" per a promoció d'habitatge públic".

Per la seva banda, Camargo ha mantingut que Podem no ha incorregut en "cap incoherència" presentant aquest tipus d'esmenes i ha volgut fer èmfasis en què l'habitatge "és un problema de primera necessitat" a Balears.