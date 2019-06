Armengol es mostra "orgullosa" dels 'Acords de Bellver' i diu que governarà des de "el rigor i l'honestedat"

Publicado 27/6/2019 17:50:32 CET

"Governi qui governi reivindicarem davant Madrid el que és just per a Balears" Ofereix diàleg a l'oposició perquè se sumeixen, si no pot ser "a tot", que sigui almenys "a alguna cosa", a "el que vulguin"

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assegurat aquest dijous en el seu torn de rèplica an el ple d'investidura al Parlament que està "orgullosa" dels 'Acords de Bellver' i que governaran des de "la transparència, el rigor i l'honestedat".

En la seva intervenció, ha remarcat també que els 'Acords de Bellver' "no són tot" el que faran sinó que "són el full de ruta i el mínim" al que es comprometen. "Tenim una responsabilitat històrica de repetir un govern progressista i consolidar les polítiques que van començar en 2015", ha remarcat.

A més, també ha dit que aniran "a Madrid amb el cap alt i les reivindicacions molt clares", com la petició d'un sistema de finançament just o el règim fiscal, entre altres. "Governi qui governi reivindicarem davant Madrid el que és just per a Balears", ha asseverat.

Armengol s'ha dirigit al líder de l'oposició, el portaveu del PP, Biel Company, i ha criticat que en la seva intervenció no tingués ni una sola paraula per a polítiques de "dependència", "cronicitat", o que "no hagi esmentat el món de la cultura, la universitat o la investigació".

Al portaveu de Cs, Marc Pérez-Ribas, li ha censurat que s'abstingués a la votació al Congrés del Règim Especial de Balears (REB) perquè, segons ell, era "una concessió al món nacionalista".

Així, ha demanat al partit de Pérez-Ribas i a la resta de grups de la dreta que acudeixin al Parlament per "defensar els interessos de les Illes Balears que és pel que els ha votat la gent".

També ha celebrat que tant Cs com PP a Balears, "no com ha ocorregut en altres llocs d'Espanya", hagin donat suport a totes les polítiques LGTBI i hagin donat "suport absolut" a "les polítiques contra les violències masclistes sense matisos".

Sobre educació, Armengol ha tornat a reivindicar la implantació de les 'escoletes' en el període zero-tres anys i ha rebutjat la proposta de fer una zona única d'escolarització, com a Madrid, perquè és on està "l'escola més segregada de totes". "Volem una educació inclusiva, mai segregarem a nens segons els orígens de les seves cases", ha remarcat.

A més, ha dit que l'habitatge és una "de les màximes prioritats" del Govern i, sobre això, ha assegurat que en la Comunitat "solament s'ha fet política pública quan ha governat l'esquerra".

D'aquesta manera, la candidata a la presidència ha ofert diàleg als grups de l'oposició perquè se sumeixen, si no pot ser "a tot", que sigui almenys "a alguna cosa", a "el que vulguin", "si proposen solucions d'habitatge o de mobilitat, els escoltaré".