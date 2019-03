Armengol reconeix que "queden coses en el camí" com el sistema de finançament però creu que ha "estat a l'altura"

Publicado 26/3/2019 12:05:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reconegut aquest dimarts que "queden coses en el camí" com el sistema de finançament que, al seu judici, era "una necessitat" i, a més, "l'administració poc hàbil", però, no obstant això, ha considerat que el Govern ha "estat a l'altura de les circumstàncies" i ha deixat les Illes en un "rumb directe a "la igualtat entre homes i dones" i "amb millores en economia i serveis públics".

Així ho ha manifestat durant el ple d'aquest dimarts Armengol, on, en aquesta mateixa línia, ha explicat que "destinaran esforços" en la propera legislatura en aquests dos punts i ha fet un símil de Balears amb un transatlàntic amb el qual ha exemplificat que, "quan van arribar anava en una direcció equivocada, s'anava a encastar amb un iceberg i, amb el seu mandat, ho van començar a conduir".

En aquest sentit, ha explicat que l'anterior Govern "havia decidit retallar en tot, en salut, en educació i en serveis socials" i, així mateix, "hi havia una manca del suport a la mitjana empresa" que, al seu judici, "han aconseguit girar".

Les xifres actuals "són clares" i ha apuntat que el creixement econòmic "segueix augmentat" i, a més, "es distribueix molt millor" i, d'altra banda, "s'ha aprovat el Règim Especial per a Balears (REB) al Congrés, s'ha aconseguit que el salari mitjà sigui major, que hi hagi una renda social d'enveja per tota Espanya, s'ha allargat la temporada turística, hi ha més lloc de treball, més qualitat en el sistema educatiu i en el sanitari".

No obstant això, Armengol ha sostingut que "és complicat" fer un balanç amb el poc temps de les intervencions --referint-se al temps marcat en el ple per resposta a pregunta oral-- però ha assegurat que els ciutadans tindran "molt clar" qui defensa els seus interessos en els propers comicis.

Amb tot, ha apuntat que, "com una persona autocrítica d'esquerres", considera que s'han defensat els drets dels balears, encara que el treball fet "no és suficient" i, per aquest motiu, volen seguir presidint l'Executiu autonòmic "per seguir defensant el present i el futur".

Armengol ha respost així la diputada Mixt Xelo Huertas sobre "com valora els efectes en els ciutadans de les Illes de l'acció de Govern d'aquesta legislatura"; a la del portaveu del PP a Balears, Biel Company, si considera que "ha estat a la l'altura a defensar els interessos dels drets dels balears"; i a la del portaveu de diputat del PI Jaume Font sobre quants projectes anunciats pel seu Govern "s'hauran deixat sense fer quan acabi la legislatura".