Armengol recorda "el pitjor incendi de Balears" que va tenir lloc fa sis anys i demana "prudència" perquè no es repeteix

Publicado 26/7/2019 12:03:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol ha recordat aquest divendres l'aniversari del pitjor incendi que ha tingut lloc a Balears, declarat fa sis anys en el municipi d'Andratx (Mallorca), i que va calcinar 2.400 hectàrees.

En el seu compte oficial de Twitter, Armengol ha recordat que la serra de Tramuntana, on es va declarar l'incendi, "encara avui segueix ferida". La presidenta ha volgut recordar aquest incendi "perquè no torni a succeir" i per "demanar prudència a tothom".

Finalment, ha demanat prudència i ha recordat que no es poden llançar burilles de cigarret, ni residus al medi, i que tampoc es poden fer 'torrades'. "No jugueu amb foc", ha conclòs el tweet.