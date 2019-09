Armengol es reuneix amb Ximo Puig per exigir que el Govern central "cerqui una fórmula" per finançar a les comunitats

Actualizado 8/9/2019 17:58:59 CET

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i la presidenta de Balears, Francina Armengol. - CAIB

S'intensificaran els contactes des de les dues comunitats perquè Hisenda aboni les bestretes de finançament i la mensualitat de l'IVA

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha mantingut aquest cap de setmana a Formentera una trobada amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, per exigir que el Govern "cerqui una fórmula" per finançar a les comunitats.

Segons ha informat Presidència en un comunicat, els dos presidents han acordat que els seus respectius governs intensificaran els contactes amb els responsables del Ministeri d'Hisenda, amb l'objectiu que aquests aboni les bestretes de finançament i la mensualitat de l'IVA que queda pendent.

En aquesta reunió s'ha tractat a més "la necessitat" d'accelerar el procés per resoldre la licitació dels paquets dels viatges turístics per a la tercera edat promoguts per l'Imserso.

Respecte al finançament de les comunitats autònomes, la presidenta Armengol ja va exigir el pagament d'aquests 177 milions d'euros al president del Govern de l'Estat en funcions, Pedro Sánchez, el passat mes d'agost i aquest "es va comprometre a cercar fórmules que permetin tal pagament per part d'un govern en funcions", segons va informar el Govern.

Tant la presidenta Armengol com el president Puig han manifestat en reiterades ocasions la necessitat de superar la situació "d'interinitat política que viu l'Estat espanyol des de fa massa temps" i han apostat obertament per la configuració d'un govern de caràcter progressista, que pugui resoldre aquesta i altres qüestions, com la de "l'infrafinançament històric" que pateixen les dues comunitats, segons el Govern.

ELS VIATGES DE L'IMSERSO

Quant al temor a un retard en l'adjudicació dels viatges turístics per a les persones majors que promou l'Imserso, tots dos presidents han coincidit en la importància que té aquest programa en dues comunitats turístiques com la Comunitat Valenciana i les Balears i, en particular, en l'estratègia dels dos governs per allargar la temporada turística i incrementar l'activitat en temporada baixa.

El president Puig i la presidenta Armengol traslladaran al Govern de l'Estat la importància d'aquest programa i la necessitat d'accelerar la seva tramitació i d'evitar retards que puguin perjudicar l'activitat econòmica dels dos territoris.

ALTRES QÜESTIONS

Al marge d'aquestes qüestions, els dos presidents han posat en comú estratègies i han posat de manifest les coincidències en l'agenda política dels dos executius progressistes.

Aquesta no és la primera reunió que manté la presidenta Armengol amb el president Puig.

En la passada legislatura van ser diverses les trobades mantingudes per tots dos presidents i per membres dels seus respectius governs.

A més, es van signar acords de col·laboració entre els dos territoris "que mantenen molts vincles culturals, que conserven fortes relacions comercials i empresarials, que tenen en comú una important presència del turisme en la seva activitat econòmica i que comparteixen problemàtiques com la de l'infrafinançament històric que pateixen", segons el Govern.