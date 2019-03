Arrenca la ITB de Berlín amb més de 10.000 empreses i preveu superar els 110.000 visitants

Publicado 6/3/2019 10:15:39 CET

En 2020 sumarà ITB l'Índia a les seves marques globals

BERLÍN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fira turística ITB de Berlín obre aquest dimecres les seves portes fins al diumenge 10 de març, amb una participació propera a les 10.000 empreses en representació de 180 països, en la seva 53 edició que, segons els seus organitzadors, serà la "més sostenible, digital i internacional", i la de major exposició amb 26 salons.

El seu trasllat al centre de congressos CityCube, al costat de Messe Berlin, ha permès crear més espais per als esdeveniments i fins i tot augmentar en un 20% la superfície dedicada a la tecnologia del viatge en ràpida expansió, segons han anunciat els seus organitzadors, amb el seu nou espai Tecnologia, Tours i Activitats per al viatge (TTA) que ocuparà tres àrees adjacents.

"Una vegada més, ITB Berlín mostra que els formats de fires comercials tradicionals poden tenir més èxit que mai en l'era digital. Som ràpids per reconèixer les tendències de la indústria i al mateix temps desenvolupar més els formats existents", ha subratllat el conseller delegat de Messe Berlin, Christian Göke, que ha assenyalat que el nou espai dedicat a la tecnologia en els viatges és "prova d'això".

La ITB de Berlín és una de les majors fires turístiques d'Europa al costat de Fitur a Madrid o la World Travel Market (WTM) de Londres, que se celebrarà al novembre. En 2018, la ITB va aconseguir 110.000 visitants (+0,9%), amb un augment del 5% del volum de negoci generat en comparació del passat any. El cap de setmana, oberta al públic en general, va rebre 60.000 visitants. L'organització espera batre aquestes xifres.

En aquesta edició, destaca la presència del mercat asiàtic i és que països com la Índia, Àsia o els països àrabs incrementen la seva presència a la fira. Entre els quals exhibeixen per primera vegada es troben Karma Group, que comercialitza hotels exclusius de 5 estels, i l'operador turístic internacional Global DMC Network de JTB Group del Japó. També participa per primera vegada l'Autoritat General d'Inversions de l'Aràbia Saudita.

De forma paral·lela a la fira se celebrarà la ITB Berlin Convention, del 6 al 9 de març, un congrés d'accés gratuït per als professionals i expositors en el qual es debatrà sobre els quatre desafiaments: canvi climàtic, formes innovadores de transport, turisme excessiu i demandes canviants dels viatgers.

ITB A LA ÍNDIA DEBUTARÀ EL 2020

El país soci oficial d'aquest any, serà Malàsia. En breu, un altre esdeveniment internacional s'unirà a la marca mundial d'ITB amb fòrums a la Xina i Àsia: ITB la Índia, que es llançarà el 2020.

"Les nostres fires comercials s'han convertit en marques globals. ITB Índia enfortirà encara més la posició d'ITB com el mercat internacional per a la indústria de viatges", ha afirmat en la conferència prèvia a la seva obertura.

Del 15 al 17 d'abril de 2020, la ITB Índia se celebrarà a Mumbai, capital financera de la Índia. La fira comercial de tres dies es desenvoluparà al Centre d'Exposicions de la ciutat i es realitzarà anualment. Neix amb l'objectiu de reunir als principals representants de la indústria de viatges amb compradors de ciutats de tota l'Índia i expositors internacionals dels mercats MICE (incentius i congressos) i d'oci.

TRAVEL TECH

A més, la ITB albergarà la III edició de Travel Tech, en la qual participaran nou empreses tecnològiques espanyoles vinculades amb el turisme. Travel Tech és una iniciativa impulsada per ICEX Espanya Exportació i Inversions juntament amb Segittur, en col·laboració amb l'oficina Econòmica i Comercial de Berlín.

En els últims anys, el segment de desenvolupaments tecnològics per a la indústria turística està creixent de manera exponencial, amb iniciatives que abasten des de motors de cerca, aplicacions per facilitar reserves de llits hotelers, desenvolupaments d'apps pels subsectors i realitat virtual, entre uns altres.

Per aquest motiu es va posar en marxa Travel Tech Solutions from Spain, amb l'objectiu de detectar noves oportunitats de negoci per a les empreses espanyoles de tecnologia turística i poder donar a conèixer la seva oferta en un esdeveniment com és la fira ITB.