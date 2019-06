Arrenca la segona campanya per elaborar la carta arqueològica subaqüàtica de Mallorca

Publicado 5/6/2019 17:30:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Juny (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha iniciat la segona campanya per elaborar la carta arqueològica subaqüàtica de l'Illa, pel que compta amb la col·laboració de l'Armada, Ports de Balears i el Grup d'Activitats Subaqüàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil.

Segons ha informat el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell en una nota de premsa, la campanya arrenca en aigües properes a l'istme que separa les badies d'Alcúdia i Pollença, un lloc transitat en l'antiguitat per les seves condicions naturals. Per aquest motiu, el Consell espera obtenir "resultats de gran valor científic".

Sobre el mapa s'han marcat una sèrie d'àrees d'especial interès, com són la zona de la punta de ses Olles, on s'estima que pot haver-hi un derelicte d'època clàssica; la zona d'Es Barcarès, on s'espera situar un ancoratge d'època romana associat a l'antic Portus Minor de la ciutat romana de Pollentia; el coll Baix, on es té informació sobre una embarcació enfonsada, i Alcanada, lloc on també es diu que hi ha un ancoratge d'època romana.

Segons el Consell, també es tenen en consideració un submarí de la Primera Guerra Mundial i les embarcacions italianes 'Impetuoso' i 'Pegaso' de la Segona Guerra Mundial, enfonsats a gran profunditat.

La campanya es proposa localitzar aquest patrimoni subaqüàtic, situar-ho a través de coordenades GPS i analitzar els jaciments. A continuació es documentaran les restes arqueològiques amb un registre fotogràfic exhaustiu; es valorarà el seu estat de conservació i es proposaran mesures per protegir, conservar, investigar i difondre aquest patrimoni.

Formen part de l'operatiu tres tècnics bussejadors i arqueòlegs, contractats el Consell de Mallorca, que treballaran amb els bussejadors de l'Armada. L'Armada també ha posat a la disposició de l'operatiu el buc auxiliar 'Las Palmas' -que ha estat visitat aquest dimecres per la directora insular de Patrimoni, Kika Coll-.