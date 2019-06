Arresten el futbolista francès Yannis Salibur per agredir dos turistes a Palma

Publicado 5/6/2019 14:37:32 CET

L'esportista, que juga a la Ligue 1 de França, assegura que van proferir insults racistes a la seva mare

PALMA DE MALLORCA, 5 Juny (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha arrestat aquest dimecres al futbolista francès Yannis Salibur en un hotel de Palma després que aquest agredís, presumptament, a dos turistes. El detingut va assegurar que aquests van proferir insults racistes cap a la seva mare.

Segons fonts properes a la investigació, el detingut estava fent el 'check in' en un hotel amb la seva família, quan la seva filla es va posar a plorar. Així, va intentar agilitar els tràmits per acabar el més aviat possible. Davant això, dos turistes l'haurien acusat d'haver-se colat i s'haurien començat a burlar d'ell.

Per això, el jugador de la primera divisió francesa --Ligue 1-- la va emprendre --presumptament-- a cops de puny contra els turistes.

Quan va arribar la Policia, en comptes de deposar la seva actitud, la va prendre contra els agents que van haver de detenir-lo.

Salibur ha assegurat que els turistes van insultar la seva mare, cridant-la "negra de merda".