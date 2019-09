Arriba una pastera a Eivissa amb prop de 16 migrants a bord

Publicado 31/8/2019 13:28:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Ag. (EUROPA PRESS) -

Una pastera amb prop 16 migrants a bord ha arribat damunt les 8.00 hores d'aquest dissabte a Cala Llonga, en les costes de l'illa d'Eivissa, en el municipi de Santa Eulàlia, segons ha informat Delegació de Govern a Europa Press.

Les imatges de l'arribada han estat gravades per un pescador local, un material que els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Local han utilitzat per a l'engegada d'un operatiu per a la cerca de les persones arribades.

Fins al moment, hi ha un detingut que, segons fonts oficials, "podria ser menor d'edat".

((Hi haurà ampliació))