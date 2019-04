Arxiven la recusació de Carrau contra la magistrada del TSJIB que instrueix la querella del 'cas Mòbils'

Publicado 3/4/2019 12:42:52 CET

El TSJIB cita Carrau com a testimoni aquest dilluns i el dimarts, als periodistes, també com a testimonis

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha arxivat la recusació del fiscal Anticorrupció Juan Carrau en la qual qüestionava la neutralitat de la magistrada Felisa Vidal en la querella del 'cas Mòbils' ja que aquesta va ostentar un càrrec en el Govern de Jaume Matas --directora de l'Advocacia de la Comunitat-- i ell, com a fiscal Anticorrupció, l'ha acusat a diverses causes.

En l'acta, s'exposa que, d'acord amb la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), "únicament" poden recusar "el Ministeri Fiscal, l'acusador popular, particular o privat, l'actor civil, el processament o inculpat, el querellat o denunciat i el tercer responsable civil". Així, s'explica que com Carrau no està querellat en aquest cas no pot exercitar la recusació.

Precisament, aquest dilluns el TSJIB va revocar l'ampliació de la querella del 'cas Mòbils' contra Carrau. Aquesta decisió només afecta a la imputació de Carrau però manté la resta d'apartats de l'acta de Vidal. És a dir, es manté la querella presentada per Europa Press i 'Diario de Mallorca' contra el jutge instructor de 'cas Cursach', Miguel Florit, per presumpta prevaricació, i la investigació del rastreig telefònic als periodistes Blanca Pou i Kiko Mestre com a possible fet delictiu.

CITEN A CARRAU COM A TESTIMONI

D'altra banda, la magistrada Felisa Vidal ha citat per declarar com testimoni a Carrau dilluns que ve 8. Florit, per la seva banda, haurà de comparèixer com investigat, aquest mateix dia. A més, dimarts que ve 9 d'abril els periodistes Blanca Pou i Kiko Mestre d'Europa Press i 'Diario de Mallorca', respectivament, declararan com testimonis.

Per a aquest mateix dia està citat, també com a testimoni, l'inspector cap de la Policia Nacional encarregat de la investigació de la revelació de secrets --en el Jutjat d'Instrucció número 12-- i que va participar en la confiscació dels telèfons mòbils.

LA QUERELLA

La querella es va presentar després que la Policia es confisqués, per ordre de Florit, dels telèfons mòbils i altres dispositius dels periodistes Blanca Pou, d'Europa Press, i Kiko Mestre, de 'Diario de Mallorca', en una peça oberta per investigar l'origen d'informacions periodístiques publicades pels redactors en relació al 'cas Cursach'.

Els periodistes i els seus mitjans de comunicació van interposar una querella contra Florit per prevaricació, delicte contra la inviolabilitat del domicili i vulneració del secret professional periodístic. Posteriorment, la documentació aportada al TSJIB va revelar que el jutge també havia ordenat, abans de la confiscació, obtenir els llistats de trucades i posicionaments dels mòbils de Mestre, Pou, una periodista d'EFE i els telèfons fixos de la seu de les dues agències de notícies a Palma.

Totes aquestes mesures van ser sol·licitades per la Policia Nacional i avalades pel fiscal Anticorrupció Juan Carrau. Quant al rastreig dels telèfons, va donar el vistiplau a la sol·licitud a les companyies telefòniques considerant la mesura "no invasiva" i "proporcionada"; i quant a la confiscació del material, a més de pronunciar-se a favor de la requisa dels equips, va demanar que l'accés a la informació abastés "whatsapps, missatges, correus electrònics i altres xarxes socials". Per això, els periodistes l'acusaven com inductor" de les decisions del jutge.

A la querella s'han adherit posteriorment l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI) i l'Agència EFE.