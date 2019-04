Atur.- El Govern destaca que "març és el millor mes de la història en matèria d'ocupació"

Publicado 2/4/2019 14:28:15 CET

Negueruela ressalta que "una de cada set ocupacions creades a Espanya són de Balears"

PALMA DE MALLORCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha destacat aquest dimarts, en la seva anàlisi de les xifres de l'atur i de l'afiliació a la Seguretat Social que "març és el millor mes de la història en matèria d'ocupació" ja que "mai no hi ha hagut tants treballadors ocupats al març i se segueix creixent a un dos per cent".

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, s'ha expressat així en una roda de premsa en la qual també ha assenyalat que la pujada de l'1,9 per cent de l'atur interanual és "puntual" i és resultat que enguany, a diferència de l'any anterior, la Setmana Santa se celebra en el mes d'abril.

En aquest sentit, també ha dit que es continua "reduint la taxa d'atur administratiu" en passar-se de l'11 per cent al març de 2018 al 10,6 per cent al març d'aquest any. Així mateix, la taxa d'atur s'ha reduït des de 2015 en gairebé sis punts (16,3 per cent).

Neguerela també ha manifestat que l'afiliació ha augmentat en 24.243 persones a nivell intermensual (5,6 per cent), sent la major de tot l'Estat (0,8 per cent). "Una de cada set ocupacions creades a Espanya són de Balears", ha remarcat.

Preguntat per si la pujada de l'atur suposa un canvi de tendència, el conseller ha contestat rotund que "no, és absurd". Així, ha dit que "abril seguirà sent un mes extraordinari com ho ha estat aquest" i que, per tant, "no hi haurà canvi de tendència a l'abril".

Sobre aquest mateix assumpte, el director general d'Ocupació i Economia, Llorenç Pou, ha asseverat que "el cas de Balears és peculiar per la importància dels fixos discontinus", que "no compten com a aturats però si són cridats per treballar sí ho fan com a afiliats".

D'aquesta manera, ha justificat l'augment de l'afiliació mentre ha pujat interanualment l'atur --1.030 persones--. "S'ha cridat als fixos discontinus tot i que no compten amb l'efecte estacional de les vacances de Setmana Santa", ha afegit.

A més, ha asseverat que "el normal seria treballar amb xifres desestacionalitzades" i que "si es fes, la xifra d'afiliació seria àdhuc més positiva i la de l'atur també".

Sobre els fixos discontinus, Pou ha dit que en l'acumulat de gener a març, les cridades són de 28.650, "la segona major xifra de la sèrie històrica solament superada per la xifra de 2018 quan la Setmana Santa va caure al març". "Aquesta xifra confirma el canvi estructural on es consolida l'avanç de la temporada", ha dit.

Pou també ha detallat que al març s'han registrat 458.019 afiliacions, "un màxim històric" que suposa que s'encadenin "14 mesos seguits" amb màxims.

A més, ha ressaltat que Balears "continua mostrant una alta taxa de generació d'ocupació -2,03 per cent-- malgrat ser la comunitat que acumula una major creació d'ocupació en els últims anys". La mitjana espanyola és del 2,93 per cent.

QUALITAT DE L'OCUPACIÓ

El director general ha explicat que es porten 11 mesos consecutius en els quals "tota la nova ocupació és indefinida i a temps complet". D'aquesta manera, la taxa de parcialitat continua la seva pèrdua de pes relatiu, caient tres punts des de 2015.

Així, s'ha aconseguit una taxa de parcialitat del 32 per cent, per sota del nivell de 2015 (33 per cent). Malgrat això Pou ha dit que és "insuficient".

Amb tot, el Govern ha considerat que la xifra de 54.761 persones parades --havent-hi 12.780 aturats de llarga durada i 22.222 aturats de més de 45 anys--, és "massa elevada" i ha emfatitzat en la necessitat d'aprofundir en polítiques actives d'ocupació.