Augmenten a 78 els afectats per una intoxicació alimentària a un restaurant de Palma, amb 13 positius en salmonel·la

Seguretat Alimentària ha inspeccionat un altre restaurant de la mateixa propietat i no ha trobat "motiu per tancar-ho"

PALMA DE MALLORCA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei d'Epidemiologia de la Direcció general de Salut Pública de Balears ha confirmat 78 casos de persones afectades per un brot alimentari suposadament originat en un restaurant oriental de Palma, que ha estat clausurat. Un total de 13 persones han donat positiu en salmonel·la.

Segons ha informat aquest divendres la Conselleria de Salut, la notificació de nous casos està començant a alentir-se. Actualment hi ha dos pacients ingressats a l'Hospital Universitari Són Espases.

Segons les dades d'Epidemiologia, entre els afectats hi ha 38 dones i 40 homes. Hi ha set menors de 14 anys; 23 afectats que tenen entre 15 i 20 anys; 39 intoxicats oscil·len entre els 21 i els 40 anys, i nou tenen més de 41 anys.

Alguns dels afectats són residents, però uns altres són visitants de diverses regions espanyoles, la qual cosa ha motivat que el Govern balear hagi donat avís al Centre Coordinador d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) depenent del Ministeri de Sanitat. Amb tot, no hi ha constància que hi hagi cap turista estranger entre els afectats.

INSPECCIONEN UN ALTRE RESTAURANT DE LA MATEIXA PROPIETAT

La Conselleria ha informat també que els tècnics de Seguretat Alimentària han inspeccionat un altre restaurant de la mateixa propietat i, "de moment, no han trobat motiu per tancar-ho". El Servei d'Epidemiologia continua entrevistant a les persones afectades i està a l'espera de nous resultats.

Els primers casos es van detectar el dissabte, quan deu pacients amb símptomes de gastroenteritis van ser atesos a hospitals i centres de salut. El diumenge el local va ser clausurat, després de detectar diverses deficiències estructurals i de tipus operacional en una inspecció.

Salut proposarà incoar un expedient sancionador al restaurant, que romandrà tancat fins que no s'esmenin les deficiències detectades i els responsables presentin un pla a la Direcció general, amb el qual garanteixin que s'apliquen correctament les pràctiques de manipulació d'aliments.