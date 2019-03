Autoritzada una subvenció a l'Ajuntament d'Eivissa per a la XX Fira Medieval

Publicado 22/3/2019 13:23:17 CET

EIVISSA, 22 Març (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, ha aprovat aquest divendres l'autorització d'una subvenció directa a l'Ajuntament d'Eivissa per un import de 25.000 euros destinats a la XX edició de la Festa Medieval i a la celebració d'actes commemoratius del XX aniversari de la declaració d'Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

L'Ajuntament celebrarà la vintena edició de la Festa Medieval amb activitats programades del 9 al 12 de maig. Segons ha informat el Govern en una roda de premsa posterior, es tracta d'un dels esdeveniments de caràcter cultural més importants a Eivissa i, després de 19 anys, ja s'ha consolidat com a fita cultural.

A l'edició de 2019 l'objectiu de l'entitat organitzadora és oferir una programació cultural especial per celebrar aquest aniversari. S'ha previst contractar intèrprets de música medieval i renaixentista d'Eivissa, obres de teatre de grups eivissencs, grups de música i teatre de l'Estat espanyol de reconegut prestigi o tornejos medievals.

Així mateix, amb l'objectiu de promoure, fomentar i protegir el patrimoni cultural de Balears, s'ha elaborat un programa ampli i variat amb obres de teatre, danses orientals, música i la participació especial dels 'cavallets' de Mallorca, dins d'un projecte amb una programació especialment dedicada a fomentar la cultura illenca.

Les raons d'interès públic que justifiquen l'atorgament directe de la subvenció són que es tracta d'una fira única a la Illa per la seva entitat i característiques. La festa combina diverses disciplines dins de l'àmbit cultural i té com un dels seus objectius principals promoure l'interès pel patrimoni cultural.

D'altra banda, cal recordar que l'edició de 2019 d'aquesta fira s'emmarca en els esdeveniments commemoratius del vintè aniversari del reconeixement per la Unesco dels valors històrics, patrimonials i naturals d'Eivissa com a mereixedors de la Declaració de Patrimoni de la Humanitat, de 4 de desembre de 1999.

A més, la promoció dels caràcters culturals i del patrimoni històric mitjançant un esdeveniment popular "és una oportunitat que cal aprofitar mitjançant l'actuació conjunta de les administracions implicades en la promoció i la conservació d'aquests valors", ha remarcat el Govern.

En aquest sentit, es tracta d'un esdeveniment amb una extensa programació, que s'ha consolidat com una cita cultural ineludible, mitjançant la qual l'Ajuntament vol promoure el turisme cultural i integrar el patrimoni i la cultura com a elements bàsics de l'oferta turística per contribuir a la seva difusió, conservació i pervivència.