Balears, Canàries i Comunitat Valenciana, els llocs preferits dels estrangers per comprar habitatges

La compra d'habitatges per part de britànics, en el seu mínim històric

Les comunitats autònomes amb alta densitat turística, especialment les illenques i les mediterrànies, encapçalen la demanda d'habitatge per estrangers, especialment a Balears i Canàries, on els estrangers van realitzar el 27,4% de les compres d'habitatge efectuades en aquestes comunitats, i la Comunitat Valenciana, amb un 25,6%, segons l'Estadística Immobiliària del Col·legi de Registradors en el primer trimestre.

D'acord amb aquesta estadística, en tot el país les compres d'habitatge per part d'estrangers van representar el 12,2% del total, la qual cosa implica un lleuger retrocés en termes relatius respecte al trimestre anterior, on el percentatge va ser del 12,7%. No obstant això, en termes absoluts, es va incrementar fins a les 16.000 compravendes.

En contraposició a les comunitats autònomes turístiques ja esmentades, hi ha vuit que registren percentatges de compra per estrangers inferiors al 5%, destacant sobretot Galícia i Extremadura, amb un 0,8% i un 0,7%, els més baixos de la llista.

ALACANT, LA PROVÍNCIA AMB MAJOR COMPRA D'HABITATGES PER ESTRANGERS

Els resultats provincials confirmen la importància del turisme en l'afluència de compres de cases per estrangers i les diferències territorials. A trets generals, mentre que 14 províncies presenten percentatges de compra superiors al 10%, n'hi ha fins a 15 amb xifres de compra per sota del 2%.

Alacant és la província que presenta amb claredat uns resultats més destacats, amb un 40,9% de compra d'habitatge per estrangers. En segon lloc se situa Tenerife, amb un 34,2%, seguida de Màlaga, amb un 28,2%; Balears, amb un 27,4%; i Girona, amb un porcentajede un 25,3%.

ELS BRITÀNICS, EL PERFIL DE COMPRADOR, ENCARA QUE EN EL SEU MÍNIM HISTÒRIC

Respecte a les nacionalitats amb major demanda al mercat d'habitatge espanyol, és destacable que els compradors britànics se situen en un mínim històric, amb un 13,8% sobre el total de compres d'habitatge per estrangers, encara que es manté en primera posició. El trimestre anterior aquest percentatge va ser del 16,6%.

En segon lloc se situen els francesos, amb el 7,6% del mercat, seguit dels alemanys, amb un 6,9%. Els marroquins registren un increment important, en passar de l'octava a la quarta posició i d'un 4,7% de les compres d'habitatge al 6,1%. El segueixen els romanesos, amb un 6,1%; els belgues, amb un 5,4%; italians, amb un 4,9%; i xinesos, amb un 4,5%.