Balears comença a criopreservar plaquetes per allargar la seva vida útil

Fins ara la seva vida útil era de set dies però amb la criopreservació es podran conservar fins als 90 dies

El Banc de Sang i Teixits de Balears ha iniciat el procés per poder aplicar la tècnica de criopreservació de les plaquetes, la qual cosa permetrà multiplicar la seva vida útil, segons ha explicat aquest dimecres el director gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits de Balears, Ismael Gutiérrez.

El director gerent s'ha expressat així en el marc de la 54 reunió del Patronat de l'entitat, que ha estat presidida per la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez.

En l'actualitat, les plaquetes aconseguides de les donacions de sang s'emmagatzemen a temperatura ambient, entre 22°C i 24°C, en agitació contínua. Aquest procediment, sumat a la tecnologia de reducció de patògens (TRP), ha permès allargar la vida útil de les plaquetes fins a set dies.

La criopreservació de concentrats de plaquetes suposarà un allargament de la vida útil d'aquest component, que es podrà conservar fins als 90 dies. Això permetrà disposar de més reserves i proveïr amb major agilitat als hospitals on hi hagi pacients amb dèficit de plaquetes que requereixin transfusions per prevenir o frenar el sagnat.

En la reunió també s'ha informat que al febrer de 2020 s'amortitzarà el crèdit hipotecari del centre de donacions de Menorca.

També s'ha proposat Guadalupe Pulido, secretària general de la Conselleria de Salut i Consum, com a vicepresidenta del Patronat, i a la directora general de Salut Pública i Participació, Maria Antònia Font, i al director general de Pressupostos, Joan Ignasi Morey, com a nous patrons de l'organisme.