Balears continua sent la regió on les famílies realitzen un major esforç financer per pagar la hipoteca

Publicado 29/3/2019 10:55:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

Balears continua sent la regió espanyola on les famílies necessiten realitzar un major esforç financer per pagar la hipoteca, quelcom al que destinen el 22,5 per cent dels seus ingressos bruts (abans de pagar impostos i altres deduccions), segons l'última estadística de preus d'habitatge acabat (nova i usada) de Tinsa, corresponent al primer trimestre de 2019.

La situació de Balears contrasta amb la de la província situada en l'extrem contrari de la taula, Soria, on l'esforç financer de les famílies per pagar la hipoteca és del 12,1 per cent dels ingressos. Els espanyols destinen de mitjana el 17,1% dels seus ingressos familiars bruts a afrontar el primer any d'hipoteca.

Balears és també la província amb la quota hipotecària mitjana més alta, de 820 euros al mes, més del doble del que es paga de mitjana a la província més barata, Lugo (334 euros). Quant al crèdit hipotecari total, Balears és la segona comunitat amb major quantia, 174.482 euros, per darrere de Madrid.

BALEARS, LA REGIÓ MÉS PROPERA ALS PREUS MÀXIMS HISTÒRICS

L'informe de Tinsa revela que, en el primer trimestre de 2019, el preu de l'habitatge a Balears és un 4,8 per cent més car que un any abans. Se situa en 2.166 euros per metre quadrat, la segona comunitat més cara per darrere de Madrid (2.313 euros/m2) i per davant del País Basc (2.048 euros/m2).

En aquest sentit, l'informe posa de manifest que Balears és la comunitat amb el preu de l'habitatge més proper al màxim registrat a la passada dècada: la diferència és d'un 20,6 per cent.

A Palma, el preu de l'habitatge en el primer trimestre de 2019 se situa en 2.097 euros/m2, una pujada del 10,3 per cent. És la capital que es troba més propera als valors màxims, amb una diferència del 21,5 per cent en el preu. A més, respecte als mínims aconseguits en la crisi, s'ha revaloritzat més d'un 30 per cent.

D'altra banda, a Balears es necessiten 10,3 mesos de mitjana per vendre un habitatge, per sobre de la mitjana nacional, de vuit mesos.

Així mateix, és la tercera regió amb major nombre de transmissions en l'últim any mòbil, amb 29,1 per cada 1.000 habitatges del parc provincial; i en quant a visats, registra 4,8 llicències de construcció en l'últim any mòbil per cada 1.000 habitatges del parc.

En el conjunt del país, el preu mitjà de l'habitatge acabat (nova i usada) es va encarir un 4,9 per cent anual en el primer trimestre de 2019, fins el 1.349 euros/m2, la qual cosa suposa el desè trimestre consecutiu amb increment de preus a nivell nacional.