Balears demana que la UE elimini el topall a ajudes públiques al transport marítim de mercaderies o ho elevi a un milió

Publicado 20/3/2019 12:34:15 CET

BRUSSEL·LES, 20 Març (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha reclamat aquest dimecres que la Unió Europea elimini el topall per a les ajudes públiques al transport marítim de mercaderies o ho elevi fins al milió d'euros, pel que seria necessari modificar la normativa europea actual d'ajudes públiques 'de minimis', que les limita a un màxim de 200.000 euros per empresa al llarg de tres anys.

"El nostre objectiu és que es modifiqui el reglament de les ajudes 'de minimis' de manera que pugui elevar aquest límit dels 200.000 euros", ha explicat la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques balear, Catalina Cladera, al final de la reunió que ha mantingut amb el director general de Competència de la Comissió Europea, Karl Soukup, el Govern i Foment.

El Govern ha plantejat a l'Executiu comunitari aquesta "reivindicació" del territori durant la reunió, en la qual també ha participat el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, així com la secretària general de Transports del Ministeri de Foment, María José Rallo del Olmo, i representants dels Cercles d'Economia de Mallorca i Menorca, la Cambra de comerç de Mallorca i la PIME de Balears.

Així, han tingut l'ocasió d'explicar-li a l'Executiu comunitari de "primera mà" el problema de competitivitat que sofreixen les empreses a l'arxipèlag balear per "l'elevat cost" de la importació i exportació de mercaderies i han demanat modificar la normativa europea davant la necessitat de "compensar la insularitat".

"S'ha de compensar la insularitat. Les nostres empreses són menys competitives perquè han d'assumir uns costos més elevats a l'hora de transportar mercaderies", ha esgrimit.

El Govern reivindicarà "que no hi hagi topall o bé que el topall s'elevi a un milió d'euros en tres anys o a 400.000 euros cada any", encara que la consellera d'Hisenda ha precisat que no han entrat en xifres en la reunió. "És el que ara s'ha de treballar a partir d'ara", ha precisat.

Cladera ha justificat la necessitat de modificar aquest topall precisament per poder "aprofitar" les ajudes del Govern central, que les empreses balears "mai" esgoten precisament pel topall de mínimis. "Moltes empreses tenen un cost de 900.000 a l'any", ha recordat.

"Tenim la implicació del Ministeri de Foment", ha celebrat la consellera balear, recordant que "és necessària la implicació de l'Estat" i ha valorat que la secretària general de Transports -que no ha volgut fer declaracions a la premsa-- "també ha ajudat amb aquesta argumentació" durant la reunió.

En ser preguntats si han vist receptius a la Comissió Europea sobre la petició del Govern, Cladera ha explicat que "estan per la tasca de treballar, sabent que hi ha un camí a mitjà termini" i després de recordar-los que és l'Estat espanyol qui ha de "treballar amb altres Estats membre que tinguin illes i la mateixa dificultat i sensibilitat" que "s'haurien de poder sumar".

"Caldrà fer un treball a mitjà termini perquè aquest reglament es modifiqui", ha explicat, deixant clar que el Govern farà "tot" per "recolzar", igual que "els cercles empresarials" durant "tot el procés normatiu".

La Comissió Europea llançarà a l'abril una consulta pública de cara a revisar la normativa europea i llavors serà el moment en el qual els Estats membres hauran de "justificar molt bé" les seves posicions, ha precisat.