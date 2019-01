Balears exposa a Madrid la seva gestió en Salut i Benestar com a estratègia de producte turístic

Publicado 23/1/2019 16:33:30 CET

El director de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes (Aetib), Jaume Alzamora, i el president del Segment Estratègic de Turisme (SET) de Salut i Benestar, Antoni Fuster, han presentat a Madrid aquest dimecres en la Fira Internacional del Turisme (Fitur) Salut la gestió Salut i Benestar com a estratègia de producte turístic.

En un comunicat emès per la Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme, s'ha informat que Alzamora i Fuster han ofert una ponència per explicar com s'organitza aquest producte turístic a les Illes i s'han reunit amb el clúster de turisme de salut 'Spaincares'.

Tots dos han explicat la manera com s'organitza i es treballa el producte a través els SET de l'Aetib, "una fórmula en la qual la col·laboració públic-privada és fonamental" i que té com a objectiu posicionar les Illes com una destinació capdavantera per al turisme de Salut i Benestar dins dels mercats internacionals.

Així mateix, també han explicat els objectius estratègics per a aquest producte, allò que s'ha fet fins ara i les accions previstes per a l'any 2019, entre els quals es contribuirà a la diversificació de l'oferta i a la desestacionalización turística.

Per segon any consecutiu, Balears està present amb un stand propi a Fitur Salut que pretén donar a conèixer tota l'oferta que Balears ofereix en Salut i Benestar, així com dels establiments sanitaris privats que formen part del Segment Estratègic.

L'stand ha rebut la visita de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets.