Balears informa de les seves iniciatives sostenibles al mercat alemany en la ITB de Berlín

Publicado 6/3/2019 16:51:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern, al costat de representants dels consells insulars, ha organitzat aquest dimecres a la fira turística ITB de Berlín diversos actes davant premsa alemanya especialitzada en turisme per presentar Balears com una destinació sostenible.

Amb aquest objectiu, la presidenta del Govern, Francina Armengol, i la vicepresidenta i consellera de Turisme, Bel Busquets, al costat d'altres autoritats, han participat en una presentació a l'estand balear en la qual han explicat les principals estratègies i accions de la Comunitat per ser illes sostenibles.

En la presentació, Busquets ha recordat que el Govern "impulsa mesures dirigides a aconseguir un desenvolupament sostenible des de totes les àrees possibles". "Com som conscients del pes del turisme en la nostra economia i societat, treballem per un model turístic més sostenible; per un model basat en la qualitat, i no en la quantitat, per un model més competitiu i que generi prosperitat compartida", ha dit.

ITS: 150 PROJECTES I 200 MILIONS

Busquets ha aprofitat l'ocasió per explicar que l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) contribueix "a la sostenibilitat i a la prosperitat compartida". Amb això ha recordat al públic alemany que a la web dedicada a l'impost illessostenibles.travel poden descobrir els 150 projectes finançats amb els 200 milions recaptats per l'ITS.

En aquest mateix acte, els consells insulars han presentat accions concretes relacionades amb la sostenibilitat. Així, Mallorca s'ha mostrat com una "illa ideal" per als rodatges sostenibles, a través del conseller insular d'Economia, Hisenda i Turisme, Cosme Bonet, i la directora insular de Turisme, Paula Ginard.

La consellera de Promoció Turística i Cooperació Local del Consell de Menorca, Maite Salord, ha dedicat la seva exposició a la pràctica de l'esport a l'illa. A continuació, la consellera de Turisme del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha presentat 'Formentera natural i singular'. La intervenció del director insular de Turisme d'Eivissa, Vicent Torres, s'ha titulat 'Els cinc elements d'Eivissa'.

BONES PRÀCTIQUES

Així mateix, la vicepresidenta i el director general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, Sebastià Sansó, han signat un memoràndum d'enteniment amb el president de la iniciativa de sostenibilitat Futouris, Harald Zeiss, que té per objectiu crear sinergies i estratègies entre el Govern i el sector hoteler per reduir la presència de plàstics a Balears.

Entre altres qüestions, l'acord preveu la realització d'un estudi sobre la reducció dels residus de plàstic i la millora del reciclatge i la creació d'una guia pràctica sobre la reducció de residus amb recomanacions concretes per a hotels i creuers.

HOTELS JUSTS LABORALMENT

La delegació del Govern també ha assistit a la presentació del distintiu 'Hotels Justs Laboralment Responsables' (HJLR), un projecte de certificació per a hotels que actuen de manera responsable amb els seus treballadors i treballadores. És una iniciativa promoguda pels sindicats CCOO i UGT i desenvolupada en col·laboració amb l'Universitat de Màlaga.

Busquets ha assenyalat que "promoure un model de turisme sostenible implica garantir uns drets i unes condicions de treball dignes als treballadors i les treballadores de Balears".