Balears, una de les CCAA que menys pressupost dedica a l'hora de comprar un cotxe per Internet, amb 20.600 euros

Publicado 4/1/2019 14:58:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Balears és la segona comunitat autònoma que menys pressupost dedica a l'hora de comprar un cotxe a través d'Internet, amb 20.600 euros, un 9,65 per cent menys que la mitjana nacional (22.800 euros), la qual cosa suposa una diferència de 2.200 euros, segons l'informe elaborat per MotorK, 'Observatori DriveK sobre la cerca d'automòbils online', a través de les dades obtingudes del comparador cercador Drivek, líder a Europa en la selecció i configuració de vehicles nous.

L'enquesta s'ha dut a terme tenint en compte les sol·licituds de pressupost que els espanyols han realitzat entre gener i novembre de 2018, per conèixer quin és el vehicle que s'adequa a les seves necessitats i pressupost.

A nivell nacional, el major percentatge de cerques, un 39,9 per cent, es concentra entorn dels vehicles el preu dels quals oscil·la entre els 20.000 i 30.000 euros, seguit molt d'a prop pel 38,9 per cent d'espanyols que s'han interessat per cotxes d'entre 10.000 i 20.000 euros.

Així, representen un 4,8 per cent els interessats en vehicles amb un import inferior a 10.000 euros. Un 11,3 per cent fa referència als quals es troben entre els 30.000 i 40.000 euros i, per la seva banda, un 2,2 per cent dels espanyols ha realitzat cerques amb cotxes que superen els 50.000 euros.



PAÍS BASC, LA REGIÓ QUE MÉS PRESSUPOST DEDICA

Per comunitats, País Basc és la regió que més pressupost dedica a la compra d'un vehicle nou la quantitat del qual ascendeix a 25.200 euros. En el costat oposat, els canaris són els que menys inverteixen en aquesta operació a la qual destinen 19.350 euros. Castella i Lleó i La Rioja, amb una partida de 24.600 i 23.950 euros, respectivament, completen els tres primers llocs de les regions que més diners inverteixen en la compra d'un cotxe nou, seguits de Navarra (23.700 euros), Comunitat de Madrid (23.600 euros), Cantàbria (23.550 euros), Regió de Múrcia (23.450 euros), Galícia (23.400 euros) i Aragó (23.250 euros).

En la part baixa de la taula també està Astúries, que gasta 20.600 euros, seguit de Balears, la segona comunitat autònoma que menys pressupost dedica a aquesta operació a través d'Internet, amb un total de 20.600 euros. Catalunya (22.500 euros), Castella-la Manxa (22.510 euros), la Comunitat Valenciana (22.300 euros), Andalusia (22.150 euros) i Ceuta (21.800 euros ) són unes altres de les CCAA que es troben per sota del pressupost mitjà nacional, segons la mitjana indicada per les famílies per a la compra d'un nou automòbil en 2018.

"Les dades resultants de l'enquesta ens permeten obtenir una imatge bastant clara del procés de selecció i compra d'un nou automòbil", ha explicat el directora de vendes de DriveK, Gazali Rei, qui reconeix que el configurador és el punt de partida per comprendre a quin vehicle poden aspirar els espanyols amb el seu pressupost. D'aquesta manera, ha reconegut que "les fases successives, en les quals entren en joc els concessionaris, les ofertes de les marques i els possibles finançaments, podrien canviar l'elecció inicial i, en molts casos, reduiran el preu final del vehicle adquirit".