Balears presenta la ràtio més alta de l'Estat en dones víctimes de violència de gènere, amb 102,71% per cada 10.000

Publicado 8/3/2019 14:49:04 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 8 Març (EUROPA PRESS) -

Balears presenta, amb una ràtio de 102,71 per cent per cada 10.000 dones el 2018, la xifra més alta de víctimes de violència de gènere de l'Estat, molt per sobre de la mitjana nacional, del 66,56, i per darrere li segueixen la Comunitat Valenciana, amb un 86,97 per cent, i la Regió de Múrcia amb un 85,93 per cent, segons les dades fetes públiques aquest divendres per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere.

Així mateix, l'informe també revela que el nombre de denúncies per violència de gènere va disminuir un 1,1 per cent el passat any a Balears respecte a 2017, la qual cosa suposa que es van interposar un total de 5.352 denúncies enfront de les 5.412 de l'anterior.

En termes més concrets, de les denúncies registrades el 2018 en els òrgans judicials balears, 179 van ser presentades directament per la víctima; 3, per familiars; 4.470, per atestats policials; 715 per part de lesions rebut directament en el jutjat i 85, de serveis d'assistència-tercers en general.

Pel que fa a les renúncies, quan la víctima s'acull a la dispensa a l'obligació de declarar com testimoni van ser un total de 667, de les quals 425 van ser d'espanyoles i 242, d'estrangeres, un ràtio del 12,5 per cent.

Així mateix, el nombre de dones que apareixen com a víctimes en les denúncies presentades, a les Illes ha augmentat un 8,5 per cent respecte a 2017, s'han registrat un total de 5.826 dones, respecte a les 5.368 de 2017.

Pel que fa a les ordres i mesures de protecció, es van incoar en 2018 982, es van adoptar 832 i es van denegar 150 i, així mateix, cap va ser inadmesa.

Amb tot, a les Illes va haver-hi un total de 927 persones jutjades, dels quals 526 van ser espanyols i 343 estrangers, i van quedar absolts 33 i 23, respectivament.

A L'ÀMBIT NACIONAL

Les sentències condemnatòries per violència de gènere així com les denúncies relacionades amb aquesta causa han augmentat en l'últim any i es constata un augment interanual d'un 3,1 per cent en les condemnes per violència de gènere en els òrgans judicials, amb un màxim històric anual del 70,45 per cent i un increment tant de les ordres de protecció sol·licitades com de les ordres de protecció concedides.

També s'ha produït un augment d'un 0,4 per cent en el nombre de denúncies presentades i l'increment d'un 0,2 per cent en el nombre de dones víctimes de violència de gènere en el global de les denúncies presentades.

Durant l'any 2018, els jutjats espanyols van rebre un total de 166.961 denúncies per violència de gènere, la qual cosa suposa un increment de 0,4 punts respecte de 2017, quan les denúncies van ser 166.263. Les dones víctimes de violència masclista van ser 158.590 (un 0,2 per cent més), de les quals 49.904 eren estrangeres (un 31,5 per cent).