Balears promou internacionalment les seves editorials i autors a la Fira del Llibre de Frankfurt

Actualizado 16/10/2019 18:00:01 CET

El IEB participa en la Fira del Llibre de Frankfurt - CAIB

'Les Possessions', de Llúcia Ramis, s'ha traduït a l'alemany, i 'Neixements bestials', d'Aina Bestard, al japonès

PALMA DE MALLORCA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) participa des d'aquest dimecres en la Fira del Llibre de Frankfurt per recolzar i promoure a les editorials i autors de les Illes i arribar a acords d'edició d'obres balears a l'exterior.

Segons ha informat la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat en una nota de premsa, està previst que al llarg de la fira l'IEB mantingui més de 60 trobades amb editorials d'Anglaterra, EUA, França, Itàlia, Sèrbia, Croàcia, Austràlia, Rússia, la Xina, el Japó, Colòmbia, el Brasil, l'Argentina, Alemanya, Egipte i Suïssa, entre altres països.

En aquestes reunions es mostrarà el catàleg de novetats editorials de les Illes, i es treballaran especialment obres literàries de ficció, no ficció, còmic i il·lustració. L'objectiu és que, amb el suport de subvencions, comprin els drets de les obres dels autors de les Illes per publicar-los als seus mercats.

Com a exemples, la Conselleria ha indicat que de la fira de l'any passat van sorgir les publicacions d'obres com 'Les Possessions', de Llúcia Ramis, en alemany (Orlanda Buchverlag), 'Neixements bestials', d'Aina Bestard, al japonès (Kawade Shobo Shinsha Ltd), o l'edició en francès (Rackham) i alemany (Avant Verlag) del còmic 'Rei Carbó', de Max.

En aquesta nova edició de la fira, l'IEB, representat pel director, Mateu Malondra, i el tècnic Antoni Planas, comparteix espai i 'stand' amb l'Institut Ramon Llull. El 2020, Espanya serà el país convidat d'honor en la fira.