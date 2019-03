Balears proposa Europa canvis en la seva política de cohesió 2021-2027 respecte als territoris insulars

Publicado 28/2/2019 14:52:27 CET

Entre altres mesures, planteja augmentar cofinançament i considerar la insularitat com a obstacle físic permanent al desenvolupament

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest dijous un document amb el qual proposa la Unió Europea deu punts amb mesures per atendre les necessitats de les regions insulars i garantir la igualtat d'oportunitats, entre elles, considerar la insularitat com a obstacle físic permanent per al desenvolupament regional i incrementar la taxa de cofinançament per a les illes.

El document també reclama flexibilitat en la inversió de fons per destinar-los als àmbits més importants per a les illes i defensa la inclusió de Balears a la xarxa transeuropea de transport, entre altres mesures. El Govern planteja introduir aquests punts com a canvis en la política de cohesió de la UE per al període 2021-2027, segons ha explicat la portaveu, Pilar Costa, en roda de premsa.