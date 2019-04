Balears rebrà més de 4 milions d'euros el 2019 procedents del Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere

Publicado 3/4/2019 16:47:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conferència Sectorial d'Igualtat ha aprovat aquest dimecres els criteris de repartiment dels fons del Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere, que destinarà 4.076.685 euros a Balears el 2019 per reforçar projectes com la implantació de la coeduacació o la garantia d'un lloc de treball a totes les dones que hagin sofert violència masclista.

En la reunió, presidida per la secretària d'Estat d'Igualtat, Soledad Murillo, la consellera de Presidència, Pilar Costa, ha assenyalat que el criteri de repartiment dels fons "inclou la insularitat", fet que suposa 2 milions d'euros més a l'any per a Balears. A més, ha avançat que les Illes disposaran de 20 milions d'euros en total durant 5 anys procedents del Pacte.

En un comunicat, la conselleria de Presidència ha assegurat que els projectes que s'impulsen a Balears contra les violències masclistes es reforcen amb l'impuls econòmic de l'Estat i s'ha referit a la implantació de la coeducació als centres escolars, la garantia d'un lloc de treball a totes les dones que hagin sofert violència de gènere i la nova línia d'ajudes dirigida a les entitats locals per desenvolupar projectes contra les violències masclistes.

Durant la jornada, a la qual també ha assistit la directora de l'Institut Balear de la Dóna (IBDona), Rosa Cursach, també s'han aprovat els criteris de repartiment dels crèdits de diversos programes de polítiques contra les violències masclistes.

D'aquesta manera, les Illes rebran 400.994 euros per desenvolupar el programa d'assistència social per a dones víctimes de violència de gènere; els programes per a la implementació de plans personalitzats d'atenció i desenvolupament d'actuacions en relació a altres formes de violència contra les dones; i el programa per al suport a les víctimes d'agressions i/o abusos sexuals.

ACCÉS A PRESTACIONS SENSE DENÚNCIA

La Conferència Sectorial ha aprovat el títol habilitant, que amplia els mecanismes d'acreditació de la condició de víctima per accedir a prestacions sociolaborals sense la necessitat d'interposar una denúncia.

Així, s'ha dissenyat un model comú i consensuat per unificar aquesta acreditació en tot el territori de l'Estat. Aquest reconeixement permetrà a les maltractades accedir a determinades prestacions sociolaborals sense necessitat d'interposar denúncia o que existeixi sentència judicial.

En el cas de Balears, aquesta acreditació es podrà dur a terme des de l'IBDona, els centres d'atenció especialitzada dels consells insulars, les cases d'acolliment per a víctimes de violències masclistes i el Servei d'atenció integral per a víctimes de l'Ajuntament de Palma.

100 MILIONS DESTINATS A COMUNITATS

La Conferència Sectorial d'Igualtat ha aprovat així mateix els criteris de repartiment i objectius dels 100 milions d'euros del Pacte destinats a les comunitats autònomes, que es destinaran al manteniment i millora de les xarxes de recursos i serveis socials d'atenció a les víctimes, en particular a les dones en situació de vulnerabilitat; inserció sociolaboral; campanyes de sensibilització i prevenció; protocols de coordinació i col·laboració entre les administracions i institucions competents.

La distribució del crèdit respon criteris territorials (insularitat i ciutat fronterera) i poblacionals (percentatge de dones), amb especial atenció a les dones majors de 65 anys i dones amb discapacitat, dones amb treball temporal o en situació d'atur. Així mateix, tindrà en compte la població rural i la densitat de població.