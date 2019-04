Balears registra 24 incendis forestals que han afectat gairebé 12 hectàrees fins abril de 2019

Publicado 3/4/2019 12:53:18 CET

El Govern demana "prudència" a la ciutadania i avança que l'època de perill d'incendis començarà de l'1 de maig fins el 15 d'octubre

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha assenyalat aquest dimarts que, fins el dia 1 d'abril, a Balears s'han produït 24 incendis forestals que han afectat a un total d'11,76 hectàrees (ha) registrats a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera.

Així ha informat la cartera dirigida per Vicenç Vidal a través d'un comunicat en el qual han detallat que el sinistre més greu ha estat el de sa Casa d'Amunt d'Alaró, produït el 6 de març i que va afectar 8,97 ha. Per la seva banda, a Menorca no s'han produït incendis forestals.

D'altra banda, la Conselleria ha assenyalat que manté la previsió que l'època de perill d'incendis comenci l'1 de maig de 2019 i es perllongui fins el 5 d'octubre a causa de la situació meteorològica de l'hivern i a l'inici de la primavera "significativament sec" a Balears.

A més, han apuntat que està previst que, si es produeixen forts vents durant el mes d'abril, s'activi la suspensió de cremes autoritzades a zona forestal per minimitzar les situacions de risc per l'ús de foc en aquests terrenys.

EVITAR IMPRUDÈNCIES I EXTREMAR LES PRECAUCIONS

En aquest sentit, Medi Ambient ha demanat a la ciutadania "evitar imprudències" i "extremar les precaucions" per evitar l'inici i propagació d'incendis forestals en aquesta situació de risc elevat ja durant aquest mes d'abril.

Així, s'han referit a negligències relacionades amb cigarrets, l'ús de maquinària, la crema de restes vegetals i l'ús de material pirotècnic ja que, segons han iniciat, prop del 90 per cent de les causes dels incendis són humanes, ja sigui per negligències, accidents o focs intencionats.

Respecte al dispositiu d'extinció d'incendis forestals que funciona tot l'any, la Conselleria ha explicat que s'activarà de forma total durant la campanya estival i inclou un total de 350 persones entre enginyers, agents de medi ambient, brigades, vigilants, tripulacions de mitjans aeris o personal d'autobomba, entre d'altres.

Finalment, el Govern ha posat l'accent en la "sensibilització" respecte a la creació d'àrees amb poca càrrega de combustible properes a habitatges i urbanitzacions situades en zona forestal i han recordat que, davant qualsevol dubte, es pot cridar el Punt d'Informació Ambiental (PIA) al número de telèfon 900 151 617, a l'agent de medi ambient que correspongui al municipi o al servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl.