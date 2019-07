Balears registra 66 concursos de creditors fins a juny, un 57,14 menys, segons Axesor

Publicado 22/7/2019 10:56:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Balears ha registrat entre gener i juny un total de 66 concursos de creditors, la qual cosa suposa un descens del 57,14 per cent en relació al mateix període de l'any anterior, segons les dades ofertes per l'agència de rating Axesor.

Concretament, en el setè mes de l'any, a les Illes s'han comptabilitzat un total de quatre concursos de creditors, un 73,33 per cent menys que el juny de 2018.

D'altra banda, a Balears s'han creat 1.694 empreses fins a juny, la qual cosa suposa un 11,4 per cent menys que en els set primers mesos de l'any anterior. Al juny, la creació d'empreses s'ha situat amb un percentatge de baixada similar, d'un 10 per cent per sota, amb un total de 272 empreses creades.

En l'àmbit nacional, al juny es van iniciar 359 nous concursos de creditors per part de societats mercantils espanyoles, un 11,79 per cent menys que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat de l'any s'han registrat 2.369 nous processos formals d'insolvència, un 7,83 per cent menys.

Respecte a la creació d'empreses, al país es van constituir al juny un total de 7.735 societats, un 7,75 per cent menys que l'any anterior. Entre gener i juny, la xifra total va ser de Balears ha registrat entre gener i abril un total de 14 concursos de creditors, la qual cosa suposa un descens del 64,1 per cent en relació al mateix període de l'any anterior, segons les dades ofertes per l'agència de rating Axesor.

Concretament, en el quart mes de l'any, a les Illes s'han comptabilitzat cinc concursos de creditors, un 28,6 per cent menys que l'abril de 2017.

D'altra banda, a Balears s'han creat 1.261 empreses fins a abril, un 4 per cent menys que en els quatre primers mesos de l'any anterior. A l'abril, la creació d'empreses s'ha situat un 5 per cent per damunt, amb un total de 318.

En l'àmbit nacional, a l'abril es van iniciar 370 nous concursos de creditors per part de societats mercantils espanyoles, un 16,4 per cent més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat de l'any s'han registrat 1.403 nous processos formals d'insolvència, un 5,6 per cent menys.

Respecte a la creació d'empreses, al país es van constituir a l'abril un total de 9.191 societats, un 12,9 per cent més que l'any anterior. Entre gener i abril, la xifra total va ser de 51.734, un 3,53 per cent menys.