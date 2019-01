Balears registra per primera vegada més d'un 90% d'aprovats en totes les àrees en acabar primària i redueix repetidors

Publicado 16/1/2019 13:13:54 CET

Les Illes són la comunitat amb un percentatge més alt d'alumnat estranger

PALMA DE MALLORCA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Balears ha registrat per primera vegada, en el curs escolar 2017-2018, més d'un 90 per cent d'aprovats en totes les àrees en acabar primària --incloent anglès i matemàtiques-- i, així mateix, s'han reduït "en més de la meitat", un 60 per cent, els repetidors d'aquesta etapa, i un 25 per cent en la de secundària, en comparació al curs 2012-2013, segons l'últim informe sobre els resultats acadèmics del passat curs a les Illes.

Així ho ha presentat aquest dimecres el conseller d'Educació i Universitat, Martí March, que, en aquesta línia, ha indicat que els resultats consoliden "l'objectiu clar" marcat a principi de legislatura "de millora en educació tant en processos com en competències" i ha afegit que, al seu parer, encara és "més destacable" aquesta millora perquè "Balears és la comunitat amb un percentatge més alt d'alumnat estranger" que suposa un "sobreesforç" per part del sistema.

En termes més concrets, a primària hi ha un 15 per cent d'aquest alumnat i a secundària un 12,6 per cent i, segons ha assenyalat March, els centres estan dotats amb experiència i recursos per poder donar resposta aquesta situació de demografia escolar positiva. A més, el conseller ha explicat que l'informe demostra una "millora progressiva" propiciada per la seva Conselleria que ha impulsat condicions i recursos i que, al seu parer, ha permès revertir l'anterior "situació de conflicte i crispació" en normalitat, entenent el concepte com "no absència de problemàtiques sinó saber-les abordar amb tranquil·litat".

March ha recordat que hi ha "més professors a escoles i instituts", tant públics com concertats, i "més formació" que consolida el model productiu actual i així mateix, segons ha detallat, la clau està a fomentar "l'estabilitat" i la "continuïtat" perquè millorin els centres.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Pel que fa a educació primària, el director general de Planificació i Ordenació de Centres, Antoni Morante, ha apuntat que no hi ha "diferències significatives" entre les escoles públiques i concertades. En els últims sis cursos escolars, així mateix, es percep un augment del nombre d'alumnes matriculats a l'etapa i, en termes més concrets, l'augment de la matrícula global en aquest període és d'un 6,4 per cent, la qual cosa suposa 4.000 alumnes més i, en el cas dels estrangers, d'un 27,3 per cent.

Un altre dels aspectes destacables és la millora dels resultats a Eivissa i Formentera "molt similars a Menorca", i fins i tot "milloren en anglès i matemàtiques".

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Pel que fa a l'educació secundària, Morante ha explicat que existeixen diferències entre instituts públics i privats, ja que "normalment es donen millors resultats als privats", encara que ha apuntat que "la millora relativa en públics és més ràpida" i, per tant, les diferències s'escurcen de "manera significativa".

També ha informat que s'ha registrat un increment a les matrícules i, en aquest sentit, al curs 2017-2018 s'han escolaritzat 1.478 alumnes més que en el curs anterior, la qual cosa suposa un creixement del 3,5 per cent. Així mateix, un 85,5 per cent dels alumnes va obtenir el títol de graduat en educació secundària, un increment del 5,3 punts respecte al curs 2012-2013 i, d'ells, un 63,4 per cent ho fa amb 16 anys --edat teòrica amb la qual es finalitza l'etapa-- i un 22,1 per cent es gradua amb més. En relació a l'alumnat estranger, solament un 35,4 per cent aconsegueix el títol en finalitzar l'etapa amb 16 anys, és a dir, sense haver repetit cap curs.

D'altra banda, s'ha informat que el percentatge d'alumnes que obtenen una avaluació positiva en les matèries lingüístiques al primer cicle de secundària --de 1º a 3º-- oscil·len entre el 81,3 per cent i el 84, 8 per cent i, en les matèries científiques, els resultats són "lleugerament majors".

BATXILLERAT

Pel que fa al batxillerat, Morante ha detallat que hi ha una "millora significativa" d'entre set i vuit punts en relació a 2012-2013 i ha assenyalat que la matricula està "estabilitzada", ja que, "sí que ha augmentat la Formació Professional però no batxillerat".

La gran majoria de matriculats a batxillerat ho fan en règim ordinari, un 91,8 per cent, mentre que un 7,5 per cent escull el règim a distància i un 0,7 en el nocturn. A més, al primer curs, a les Illes les matèries troncals van ser aprovades per més del 85 per cent dels alumnes en les modalitats de ciències i pel que fa a l'evolució dels percentatges d'alumnes que obtenen el títol comparat amb 2012-2013, el percentatge global ha incrementat 7,9 punts.

En aquest sentit, també s'ha observat i un "increment significatiu" en els percentatges de promoció i titulació d'alumnat estranger, d'11,7 punts en la promoció de 1º a 2º i de 7,7 punts en el percentatge de titulació en finalitzar l'etapa. Tal com ha passat en primària, s'han destacat els resultats d'Eivissa i Formentera quant a titulació, ja que, han millorat 14,2 punts globals en 2º de batxillerat en comparació de 2012-2013.

March, Morante i el director de l'Institut d'Avaluació i Qualitat (Iaqse), Pere Moyà, qui també ha assistit a la presentació de l'informe, han conclòs que els resultats poden constatar que Balears "s'apropa a la mitjana estatal" encara que han concretat que és difícil constatar perquè les xifres en aquesta escala "surten amb dos cursos de retard".