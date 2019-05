Balears registra el tercer preu d'habitatge més elevat en el primer trimestre, segons Solvia

Publicado 30/4/2019 12:27:10 CET

A Madrid, Barcelona, Balears, Guipúscoa i Biscaia s'han registrat els preus d'habitatge més elevats, ja que han superat els 2.000 euros per metre quadrat en el primer trimestre, segons es desprèn de l'informe Solvia Market View.

Per contra, els preus més accessible s'han registrat a les províncies de Castella-la Manxa, on els preus ronden entre els 600 euros i els 800 euros per metre quadrat.

No obstant això, Solvia preveu que el mercat de l'habitatge mantindrà un creixement "sa" el 2019 i preveu que el creixement del preu oscil·li entre un 2% i un 4% i que les transaccions s'incrementin un 5%.

En concret, Solvia estima que l'any tancarà amb aquests increments sempre que es mantinguin les actuals condicions del mercat. Així, creu que el nivell d'operacions i que els preus seguiran creixent en general, però "a un ritme més moderat que el registrat l'any passat".

Així mateix, destaca que també cal tenir en compte que la demanda s'està desplaçant cap a zones limítrofes i a l'extraradi de les ciutats, on s'estan registrant els majors increments de preus.

Pel que fa a les transaccions, durant el primer trimestre d'aquest any, s'han superat les 137.000 compravendes d'habitatge, amb un volum un 1% superior al registrat el 2018.

De l'informe es desprèn que, per comunitats autònomes, la majoria de les compravendes s'han concentrat a Madrid (15%), Barcelona (10%), Alacant (8%), València i Màlaga (6%).

Segons Solvia, la previsió és que aquest bon ritme del mercat es mantingui durant l'any i que 2019 tanqui amb un increment del nombre de transaccions del 5%, per sota del 9% registrat en 2018.

El dinamisme de les transaccions també ha anat acompanyat de l'avanç dels preus mitjans de l'habitatge en tota Espanya (+2%), segons ha ressaltat Solvia.

En aquesta línia, ha apuntat que les ciutats en les quals els preus han experimentat grans pujades en els últims anys han mostrat en aquest primer trimestre taxes de creixement més contingudes, mentre que s'ha consolidat la recuperació en altres mercats.

Així, el director d'estratègia, desenvolupament de negoci i consultoria de Solvia, Guillermo Estévez, ha ressaltat que prendrà el relleu les zones limítrofes i d'extraradi, "que encara tenen un gran recorregut en matèria de preus i transaccions".

El valor de l'habitatge ha pujat per sobre del 10% en províncies com Pontevedra, Navarra o Santa Cruz de Tenerife, mentre que ciutats com Madrid o Barcelona, "que van ser les precursores de la recuperació de preus a partir de 2013", han presentat creixements de preus "sostinguts", que han rondat el 7% i el 4%, respectivament.

EL LLOGUER TOCA SOSTRE

Respecte al lloguer, Solvia ha posat en relleu que els preus d'aquesta tipologia d'habitatge estan tocant sostre en algunes zones d'Espanya. De fet, ha afirmat que el preu mitjà de l'habitatge en lloguer ha tancat el primer trimestre amb un increment de l'1% de mitjana en tota Espanya, després de quatre anys amb pujades de dos dígits.

La previsió de Solvia és que els preus s'estabilitzin entorn aquests nivells de creixement al llarg d'aquest any, amb mitjanes mensuals que rondaran els nou euros per metre quadrat. Per Solvia, el lloguer ha tocat sostre, perquè hi ha zones on no és assumible una nova pujada dels preus.

"Creiem que l'evolució de les rendes de lloguer per als propers anys continuarà sent discreta, ja que els espanyols ja estan destinant de mitjana més del 30% dels seus ingressos anuals a pagar el lloguer, un pes molt important sobre els salaris", ha apuntat Estévez.

A Espanya en aquest moment, les rendes més altes de lloguer s'han registrat a Barcelona (15 euros per metre quadrat), Palma de Mallorca i Madrid (14 euros en tots dos). A més, en aquests llocs, l'oferta de lloguer "no sempre és suficient per atendre a l'elevada demanda".

Sobre l'evolució dels preus de lloguer, Solvia ha destacat que en el primer trimestre de l'any han destacat les pujades registrades a Madrid (+15%), Alacant (+7%) i Cantàbria (+6%). D'altra banda, l'informe destaca que la inversió en lloguer segueixen sent una opció atractiva, ja que les rendibilitats brutes van rondar el 7% en el primer trimestre.

D'altra banda, l'estudi de Solvia assenyala que l'oferta residencial publicada als portals immobiliaris ronda els tres milions d'immobles a la venda o en lloguer i es concentren en províncies com Barcelona, Madrid, Alacant, València i Màlaga, que aglutinen prop del 50% de l''estoc' total.