Balears registra la xifra de beneficiaris de dependència més alta de la seva història

Publicado 30/1/2019 13:21:17 CET

El Govern aclareix que les xifres publicades per l'Imserso són errònies

PALMA DE MALLORCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nombre de persones beneficiàries de dependència a Balears és de 18.718, la xifra més alta registrada mai en la comunitat. Aquesta reflecteix "l'increment progressiu de persones beneficiàries" des de l'any 2015, segons ha informat aquest dimecres des de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

Des d'aquest departament del Govern, han volgut aclarir que les dades que apareixen en l'última estadística de dependència publicada per l'Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso) no són els reals a causa que no s'han pogut traslladar les dades de gestió del programa informàtic autonòmic a l'estatal. Així, la xifra de beneficiaris és de 18.718 i no de 17.328, com s'indica en l'informe publicat per l'Imserso.

Des de la Conselleria, expliquen que tal com recull l'Imserso en l'últim informe, corresponent a desembre de 2018, les tasques d'implantació de l'aplicació informàtica que s'han anat fent han provocat que a les dades de gestió relatius a Balears apareguin xifres inferiors a les reals, ja que només es computen les baixes.

Durant l'últim any, han aclarit, la Conselleria ha estat treballant en la creació d'un sistema propi de gestió informàtica de dependència, ja que era l'única comunitat autònoma que encara depenia del sistema estatal, que ha de "desaparèixer".

Així, des de juny de 2015 fins ara, s'han incorporat al sistema de dependència 7.060 persones. En relació al nombre de prestacions de dependència, la xifra correcta és de 24.632 prestacions, i no 22.115 com està publicat.

Aquesta xifra fa que també, per primera, vegada se superi la mitjana estatal de prestacions per beneficiari, amb una mitjana d'1,32 a Balears, mentre que al conjunt de l'Estat és d'1,25.

La diferència entre les prestacions que surten publicades i les prestacions reals que estan oferint és de 2.517, xifra que "desajusta notablement les estadístiques", indiquen des del Govern.

D'altra banda, també s'han vist alterats les dades corresponents al tipus de prestació. La xifra actual de casos de prestacions del servei de teleasistencia és de 3.762 (no 2.742); del servei d'ajuda a domicili hi ha 745 prestacions (no 667); de la prestacions d'atenció residencial hi ha 2.681 casos (no 2.245).

A més, els casos de prestacions d'atenció en centre de dia són 1.476 casos (no 1.096); de prestacions vinculades a servei són 705 (no 747); de prestacions d'ajuda econòmica en cura familiar són 12.705 (no 11.711), i de prestacions de prevenció d'atenció a la dependència i promoció de l'autonomia personal són 2.558 (no 2.907).

Des de la Conselleria preveuen que la finalització de la implantació de la nova aplicació informàtica de dependència resolgui la variació de dades a partir de les següents publicacions.