Balears rep 692.000 turistes internacionals al primer trimestre, un 2,2% més

Publicado 8/5/2019 10:36:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Balears ha rebut un total de 692.115 turistes estrangers en els tres primers mesos de l'any, la qual cosa suposa un augment del 2,2 per cent respecte al mateix període de l'any anterior.

No obstant això, al març el nombre de visitants va caure un 8,8 per cent amb 365.838 turistes i la despesa dels turistes internacionals va aconseguir al març els 354 milions d'euros, la qual cosa representa un descens del 11,16 per cent respecte a l'any anterior.

Així es desprèn de l'Enquesta de Despesa Turística (Egatur) i de l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb aquestes dades, Balears es situa com a sisena comunitat de destinació principal per nombre de turistes al març. Alemanya va ser el principal mercat emissor de turistes cap a la Comunitat el mes de març, amb un 59,6 per cent del total de turistes, i el segon va ser Regne Unit amb un 11,9 per cent.

DADES NACIONALS

A nivell nacional, Espanya va rebre 5,6 milions de turistes internacionals al març, un 4,7% més que en el mateix mes de 2018. Al març, la despesa dels turistes internacionals en els seus viatges a Espanya va aconseguir els 6.037 milions d'euros, amb un increment del 5,4% respecte al mateix mes de 2018.

La despesa mitjana per turista en el tercer mes de l'any va ser de 1.069 euros, amb un repunt anual del 0,7%, mentre que la despesa mitja diària va créixer un 6,1%, fins als 150 euros.

Regne Unit, amb més de 1,1 milions de turistes, es va mantenir com el primer mercat emissor al març, amb un descens del 6,2% respecte al mateix mes de 2018. Li va seguir Alemanya, amb 812.433 turistes i una reculada del 1,3%, i França, amb 677.518 visitants, un 4,6% més.

Canàries és la primera destinació principal dels turistes estrangers arribats a Espanya, amb més de 1,3 milions de visitants, un 0,5% menys que al març de 2018. A continuació figuren Catalunya, amb gairebé 1,3 milions (+4,9%), i Andalusia, amb 850.475 turistes (+8%).