Balears segueix en nivell epidèmic de grip però amb intensitat baixa

Publicado 14/2/2019 18:02:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Balears continua en nivells epidèmics de difusió de grip però amb un nivell d'intensitat baix durant la setmana del 4 al 10 de febrer, segons les últimes dades de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica de l'Institut de Salut Carlos III.

El tipus dominant de grip a Balears és Influenzavirus A subtipus H3N2, el mateix que en gran part del territori espanyol.

L'informe de la Xarxa Nacional de Vigilància assenyala que, en el conjunt d'Espanya, la taxa global d'incidència de grip durant l'última setmana ha descendit "significativament" fins als 206,2 casos per 100.000 habitants.

D'aquesta forma, es confirma que el pic de l'epidèmia es va aconseguir durant la setmana del 21 al 27 de gener. En qualsevol cas, per quarta setmana consecutiva, s'ha produït un excés de mortalitat del 4 per cent sobre l'esperat, que es concentra en majors de 64 anys.

Per grups d'edat, també s'observa un descens "significatiu" de l'activitat gripal en tots ells, excepte en els majors de 64 anys, on es produeix un lleuger ascens. En qualsevol cas, totes les comunitats autònomes excepte Extremadura es troben encara en nivell epidémico. L'evolució és descendent en la major part del territori, excepte a Ceuta i Extremadura.

Des de l'inici de la temporada de grip d'aquest any, s'han notificat ja 14 brots en quatre comunitats autònomes. Cinc d'ells es van produir en institucions sanitàries, cinc en geriàtrics, dos en col·legis/guarderies, i altres dues en institucions de llarga estada. La mitjana d'edat dels pacients afectats és de 74 anys als centres mèdics, i de 87 en els geriàtrics.

La taxa acumulada d'hospitalització de pacients amb grip confirmada és de 22,8 casos/100.000 habitants. La major proporció de casos es registra en el grup de 64 anys (55%), seguit del grup de 15 a 64 anys (32%). Després de l'actualització d'aquesta setmana, s'han produït ja 10,7 casos greus hospitalitzats confirmats (CGHCG) per cada 100.000 habitants. La taxa acumulada de CGHCG ascendeix a 10,7 CGHCG/100.000 habitants.

El 52 per cent són homes, i la major proporció de casos es registra en el grup de 64 anys (56%), seguit del grup de 45 a 64 anys (25%). Un 9 per cent eren menors de 15 anys. Des de l'inici de la temporada, la letalidad entre els CGHCG és del 15 per cent, en el rang de temporades prèvies. Entre les defuncions en CGHCG, el 80 per cent eren majors de 64 anys i el 14 per cent pertanyien al grup de 45-64 anys. El 53 per cent eren dones.

El 83 per cent dels pacients amb grip presentaven factors de risc de complicacions. En els adults, els factors de risc més prevalentes són la malaltia cardiovascular crònica (43%), la malaltia pulmonar crònica (30%) i la diabetis (29%); i en els menors de 15 anys, la malaltia respiratòria crònica (6%) i la malaltia renal crònica (4%). El 72 per cent dels pacients va desenvolupar pneumònia i el 26 per cent va ingressar en UCI.

A Europa, d'altra banda, durant la setmana del 28 de gener al 3 de febrer el nivell d'activitat gripal "continua augmentant". Dels 45 països notificantes, 22 assenyalen una intensitat baixa i 16 països mitjana. En relació a la difusió geogràfica, 26 països la qualifiquen com "generalitzada" als seus territoris.