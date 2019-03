Balears serà la comunitat on més creixi l'ocupació en 2019 i 2020, segons BBVA Research

Actualizado 6/3/2019 12:30:52 CET

La Comunitat generarà 33.000 ocupacions i, a final de 2020, el nivell d'ocupació estarà en el 9%, per sobre del de 2008

PALMA DE MALLORCA, 6 Març (EUROPA PRESS) -

L'informe 'Situació Balears 2019' de BBVA Research, que ha estat presentat aquest dimecres, preveu que Balears sigui la comunitat autònoma en la qual més creixi l'ocupació el 2019 i 2020, amb un increment del 3,5 per cent i 2,8 per cent respectivament.

El director territorial Est de BBVA, David Conde, ha explicat que, si es compleixen aquestes previsions, Balears generarà 33.000 ocupacions, una cosa que suposaria que, a final de 2020, el nivell d'ocupació se situï en un nou per cent, per sobre del de 2008, abans de la crisi.

Per la seva banda, l'economista cap per a Espanya a BBVA Research, Miguel Cardoso, ha precisat que, d'aquesta manera, es lliguen "set anys consecutius" de recuperació econòmica, amb un creixement anual mitjana del 2,8 per cent.

A més, ha explicat que per 2018, el creixement del PIB haurà estat del 2,4 per cent, mantenint l'avanç de 2017 i en línia amb la mitjana nacional. Això s'explica per la "progressiva desacceleració" del "consum privat i de les exportacions", tant de béns com de serveis turístics i l'"entorn polític d'incertesa".

Segons ha explicat, el consum privat "s'ha desaccelerat" perquè l'"alt creixement" de 2015 i 2017, que es va produir pel consum postergat després de la crisi econòmica, s'ha anat reduint perquè la trucada "demanda embalsamada" ho ha anat absorbint.

A pesar que les previsions per 2019-2020 segueixen sent favorables, Cardoso ha assenyalat que "continua la moderació en l'avanç del PIB". Així, l'economia balear creixerà un 2,2 per cent en 2019 i un 1,7 per cent el 2020, segons aquesta previsió.

Sobre això, la diferència entre el creixement de l'ocupació i la moderació del PIB, Cardoso ha posat l'accent en "la necessitat de continuar amb reformes" que, a través de millores en el sector educatiu i formació d'aturats, "tracti d'impulsar el creixement de la productivitat". Malgrat això, ha dit que "la renda està creixent" pel que "en general anem bé".

EL REB POT SER "POSITIU" PERÒ ENCARA NO ES POT AVALUAR

Cardoso ha destacat també que una de les "principals aportacions" del Govern és que a la fi de 2018 s'hagi complert l'objectiu de dèficit i ha afirmat que "la política pública ha deixat de ser un llast per al creixement".

A més, ha esmentat com a "positiu" l'aprovació del Règim Especial de Balears (REB) --les mesures fiscals del qual no s'han aprovat encara--, però, tal com ha afegit, "fins que no es tingui el resultat final" no es podrà avaluar que "tan positiu pot arribar a ser".