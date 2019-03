Balears tanca un febrer molt sec en precipitacions i amb una temperatura mitjana de 10,8 °C

Publicado 4/3/2019 16:35:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Febrer va ser un mes molt sec quant a precipitacions a Balears, amb 5,2 litres per metre quadrat, i normal quant a temperatura, amb una temperatura mitjana de 10,8 °C, la qual cosa implica una anomalia de 0,1 °C.

Així ho ha indicat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) en una nota de premsa. L'anomalia es refereix a la diferència entre la temperatura mitjana del mes i la normal del període 1981-2010.

A Menorca (una mitjana de 11,2 °C) i Mallorca (10,8 °C), febrer va ser normal, amb anomalies de 0,2 i 0,1 °C respectivament. A Eivissa (10,5 °C), va ser fred, amb una anomalia de -0,4 °C. A Formentera, la temperatura mitjana va ser de 12,4 °C.

Amb tot, les temperatures màximes van ser més altes del normal (amb una anomalia d'1,5 °C al conjunt de l'arxipèlag), i igualment les mínimes van ser més baixes del normal (amb una anomalia de -1,3 °C).

Les temperatures més altes, a Mallorca, es van donar l'últim dia del mes, quan es van registrar 24,5 °C a Pollença. També cal destacar que a Llucmajor, el dia 23, es va aconseguir un rècord de temperatura màxima de l'estació amb dades des de 1975, amb 22,9 °C.

A l'extrem contrari, el dia que es va registrar la temperatura més baixa va ser el 13, amb -4,7 °C a Son Torrella (Escorca). A Mallorca va haver-hi diversos dies de gelada: 17 a Lluc (quan el normal són nou) i a Escorca Son Torrella (el normal són deu), vuit en Can Sión (Campos) i cinc a Sant Joan de Labritja (Eivissa).

FEBRER, UN MES MOLT SEC

Febrer de 2019, amb 5.2 litres per metre quadrat de precipitació, va ser un mes molt sec a Balears. L'illa on més precipitacions va haver-hi va ser Menorca, on es van recollir 10.7 l/m2 -quan el normal són 50.3 l/m2. Gairebé la totalitat de les precipitacions es van recollir durant els tres primers dies del mes.

Aemet també ressenya que el dia 2 va haver-hi tempestes a Menorca i Mallorca. A més, al llarg del mes, es van recollir petites quantitats de precipitació en la seva majoria procedents de boires i rosada.

ONATGE I VENT

Va haver-hi ones de més de 3 metres durant els quatre primers dies del mes a Balears i els dies 11 i 12 a Menorca.

Quant al vent, el mes de Febrer va ser normal a Balears. La ratxa màxima de vent es va registrar a la Serra d'Alfàbia el dia 2 i va anar de 109 km/h, direcció oest-nord-oest.