Balears va obtenir 216 òrgans per a trasplantaments en 2018, amb una taxa de 58,9 donants per cada milió d'habitants

Els hospitals de Balears van obtenir 216 òrgans per a trasplantaments de 66 donants en 2018, any en el qual la taxa es va situar en 58,9 donants per cada milió d'habitants, per sobre de la mitjana nacional.

Segons les dades que ha fet públics aquest dimecres la consellera de Salut, Patricia Gómez, el 34,8 per cent dels donants provenen de la donació en asistòlia -donació d'òrgans en parada cardiorespiratòria-. D'altra banda, en 2018 l'Hospital de Son Espases va realitzar 80 trasplantaments de ronyó.