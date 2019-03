Balears va registrar 14 agressions a metges en 2018, segons el Col·legi de Metges

Publicado 14/3/2019 13:54:35 CET

L'Observatori d'Agressions del Col·legi de Metges de Balears (Comib) va registrar 14 agressions a metges durant 2018, igual xifra que la registrada de l'any anterior.

Segons ha informat el Comib en un comunicat, en concret, el 36% dels casos registrats correspon a agressions de tipus físic amb resultat de lesions, 36% amenaces i el 28% insults.

Per gènere, les agressions registrades a Balears a dones van suposar el 57%, mentre que el 43% dels metges agredits van ser homes. D'aquesta manera, la incidència acumulada d'agressions a metges en 2018 és de 2,43 per cada 1.000 col·legiats a Balears, per sobre de la mitjana nacional, del 1,91 per cada 1.000 col·legiats.

Dels casos registrats, el 14% se situen en la franja d'edat dels 36 als 45 anys i el 50% en la de 46 a 55 anys. L'àmbit hospitalari, amb el 43% de les agressions registrades, és el que sofreix una major incidència, seguit per Atenció Primària, amb el 22% dels casos registrats pel Comib. El 79% dels agredits va sofrir els atacs en el sector públic i el 21% en el privat.