Balears va ser al 2018 la comunitat amb la major taxa de sinistralitat laboral de l'Estat, segons Randstad

Les Illes van ser en 2018 la comunitat autònoma amb una major taxa d'incidència de sinistralitat laboral de l'Estat en registrar 4.933 accidents per cada 100.000 treballadors front de la mitjana nacional de 3.326 accidents per cada 100.000 treballadors, d'acord a l'anàlisi sobre sinistralitat laboral realitzat per l'empresa Randstad amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball.

La xifra de les Illes suposa un descens interanual del 0,7 per cent respecte a l'any passat ja que en 2017 la taxa d'incidència registrada va ser de 4.967 accidents per cada 100.000 treballadors. A més, en els últims 10 anys les Balears han passat dels 7.688 accidents per cada 100.000 treballadors produïts l'any 2007 als 4.933 accidents per cada 100.000 treballadors de 2018.

Respecte al nombre d'accidents laborals, al 2018 a les Balears es van produir un total de 20.491 accidents en jornada amb baixa, una xifra que suposa un augment pel que fa a l'any anterior del 2,7 per cent ja que en 2017 es van produir a les Illes 19.945 accidents en jornada amb baixa.

A més, en els últims deu anys, el nombre d'accidents laborals s'ha reduït un 27,7 per cent ja que en 2007 es van produir 28.352 sinistres laborals, d'acord a l'informe de Randstad.

DADES NACIONALS

Segons revela l'informe de Randstad, durant 2018 es va produir un canvi de tendència de la taxa d'incidència, que mesura el nombre d'accidents laborals per cada 100.000 treballadors, ja que pel que fa a 2017, l'índex es va reduir en un 0,2%, una xifra que l'estudi destaca en assenyalar que al 2018 el volum d'ocupats en el conjunt de l'Estat va créixer un 2,7%, fins als 19,3 milions de treballadors, un 12,8% des de 2013, any des del qual la xifra va tornar a remuntar.

En termes absoluts, en 2018 es van produir 520.037 accidents laborals durant la jornada, sent el cinquè any consecutiu d'augment de sinistres. Aquesta xifra va créixer un 3,2% pel que fa a l'any passat, encara que ha caigut un 43,8% en comparació a 2007.

DADES PER AUTONOMIES

En taxa d'incidència per autonomies, a Balears li segueixen Castella-la Manxa (4.033), Extremadura (3.776), Andalusia (3.773), Navarra (3.700), La Rioja (3.581), Canàries (3.490), Múrcia (3.467), Astúries (3.387), Galícia (3.374) i Castella i Lleó (3.351), totes elles regions amb taxes d'incidència per sobre de la mitjana estatal.

Al costat contrari, per sota de la mitjana nacional, es troben Euskadi (3.304), Aragó (3.252), Catalunya (3.139), Comunitat Valenciana (3.125), Cantàbria (3.031) i, finalment, Madrid (2.722), que se situa com la regió amb menor taxa d'incidència d'Espanya.

Respecte al nombre d'accidents laborals, Catalunya (90.195), Andalusia (88.507) i Madrid (74.855) són les regions on més accidents s'han sofert durant l'últim exercici. En total, aquestes tres regions concentren el 48,8% dels accidents

laborals. En el costat contrari, amb les xifres més baixes estan Navarra (8.812), Cantàbria (5.449) i La Rioja (3.755).

CONSTRUCCIÓ, EL SECTOR AMB MAJOR TAXA D'INCIDÈNCIA

D'altra banda, l'informe ha analitzat la taxa d'incidència i el nombre d'accidents en funció del sector econòmic on el professional desenvolupa la seva activitat laboral. D'aquesta manera, el sector de la construcció es manté com el sector amb un major índex, 7.739 accidents per cada 100.000 empleats. A continuació, amb una diferència superior als 2.000 se situen indústria (5.429) i agricultura (5.197). En última posició, es troba serveis amb 2.547 accidents per cada 100.000 treballadors.