Balears va tancar 2018 amb un dèficit del -0,39%, dins dels objectius, i va reduir el deute en uns 100 milions

Publicado 29/3/2019 17:19:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

Balears va tancar 2018 amb un dèficit del 0,39 per cent del Producte Interior Brut (PIB), dins dels objectius d'estabilitat pressupostària, segons dades de la Intervenció General de l'Estat.

En concret, Balears registra el 2018 un dèficit de 123 milions d'euros, dins del límit permès del 0,4% per 2018. És el tercer any consecutiu que la Comunitat compleix amb els límits de dèficit. A més, el deute públic es va reduir en prop de 100 milions.

15 REGIONS COMPLEIXEN L'OBJECTIU PERÒ NOMÉS CINC AMB SUPERÀVIT

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha destacat aquest divendres l'esforç de totes les comunitats autònomes, i ha indicat que 15 regions compleixen l'objectiu. Només cinc d'elles ho fan amb superàvit pressupostari: Canàries (+2,05% del PIB), País Basc (0,68%), Navarra (0,55%), Galícia (0,17%), Astúries (0,05%). Extremadura va registrar estabilitat pressupostària.

Per contra, la resta de regions van registrar dèficits: Andalusia (-0,41%), Aragó (-0,32%), Balears (-0,39%), Cantàbria (-0,05%), Castella-la Manxa (-0,36%), Castella i Lleó (-0,23%), Catalunya (-0,44%), Madrid (-0,16%), Múrcia (-1,34%), La Rioja (-0,27%) i València (-1,29%).

Així mateix, les corporacions locals van presentar un superàvit de 6.292 el 2018, per sota dels 7.139 milions de l'exercici 2017, de manera que en termes de PIB va suposar el 0,52%, un 0,09% menys. Per la seva banda, la Seguretat Social va augmentar el seu dèficit fins als 17.088 milions d'euros, un 1,8% més.

DEUTE PÚBLIC

Balears tanca 2018 amb una reducció del deute públic de la Comunitat Autònoma en termes absoluts, una disminució de 96 milions d'euros respecte de l'any anterior, segons dades Del Banc d'Espanya.

El deute públic de les Balears recupera els valors de 2013 enrere en termes relatius, i tanca l'any 2018 en el 28% del Producte Interior Brut. Aquest percentatge és el menor índex de deute que registrat a la Comunitat Autònoma des del tancament de 2013.

Les xifres del regulador espanyol ratifiquen les dades provisionals de tancament ja avançats pel Govern, que qualifica 2018 de "any històric" quant a la reducció de deute de l'administració autonòmica.

La caiguda de 96 milions d'euros en el còmput interanual és la major registrada en la sèrie historia oferta pel Banc d'Espanya, que abasta fins a l'any 2000.

DADES GENERALS

En el conjunt d'Espanya, el dèficit públic va tancar l'any passat en 31.805 milions d'euros, l'equivalent al 2,63% del PIB. Montero ha indicat que el Govern tractarà de reduir-ho aquest any al 2% del PIB malgrat la dificultat per comptar amb Pressupostos.

La ministra ha detallat que l'Executiu ha remès aquest divendres a Brussel·les les dades de l'execució pressupostària de les administracions públiques de l'any passat i el compromís de reduir-ho al 2% aquest any.

En concret, el dèficit del conjunt de les administracions públiques va tancar l'any passat en 31.805 milions d'euros, xifra un 11,4% inferior a la de l'exercici anterior (4.098 milions menys) i la més baixa des de 2007, la qual cosa equival al 2,63% del PIB, per sota de la previsió del 2,7% que tenia el Govern, però per sobre de l'objectiu del 2,2% del PIB marcat per l'Executiu de Mariano Rajoy.

Aquesta reducció del dèficit permetrà a Espanya sortir del procediment de dèficit excessiu en el qual porta immers des de l'any 2009, ha indicat Montero, que ha destacat que es tracta d'una "magnífica notícia" perquè "dóna major credibilitat" al país i fa que la reducció del dèficit no sigui "tan urgent", sinó que ara el prioritari serà el deute i la regla de despesa.